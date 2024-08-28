屏東迎王祭小琉球三隆宮率先舉行 9月3日請王開序幕

小琉球、東港、南州三年一科的迎王平安祭典，今年甲辰正科由小琉球三隆宮率先於9月3日至9日舉行，其中3日的逡港腳請王、8日王船遶境全島、9日送王最為熱鬧。東港警分局將動員警力，於3座交通船碼頭及每日遶境路線，加強交通疏導與管制。

小琉球三隆宮、東港東隆宮及南州溪洲代天府，今年都舉行迎王平安祭典，第一場由小琉球三隆宮開序，9月3日上午7時至10時遶境隊伍由三隆宮出發往白沙碼頭，約51艘船海上遶行琉球島海域再返回三隆宮，再前往白沙尾中澳沙灘舉行請王儀式。

今年平安祭典活動期程，9月3日白沙碼頭逡港腳恭請王駕、4日遶境大寮角（大福村）、5日遶境天台角（南福村、天福村）、6日遶境杉板路角（上福村、杉福村）、7日遶境白沙尾角（本福村、中福村、漁福村）、8日王船平安繞境琉球鄉、9日凌晨由三隆宮出發前往中澳沙灘送王駕。

東港警分局表示，已結合警力、民防、義警、義交、志工，期前召開多次相關協調會，希望維護迎王祭典期間治安及交通順利。其中東港東琉碼頭、新園鹽琉漁港，及琉球白沙碼頭迎王前後將湧入大量人潮，警方將加強交通疏導。