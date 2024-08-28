快訊

珊珊不排除回馬槍侵台？ 氣象署：後期路徑不確定高 「都還是有機會」

假發票案曾特赦教授 為何如今聘學生助理還會遭威脅？

影／台中客運司機今發車撞分隔島…倒方向盤送醫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化城市數位治理 陳其邁拍板成立資訊處

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁於市政會議拍板，成立資訊處，強化城市數位治理。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁於市政會議拍板，成立資訊處，強化城市數位治理。圖／高雄市政府提供

因應AI 2.0浪潮，高雄市叔府為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，市長陳其邁27日在市政會議上拍板，成立推動智慧城市與數位治理事務的專責一級機關，首先將資訊中心改制資訊處；後續將研考會和資訊處整併升格。陳其邁表示，面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新。

陳其邁表示，AI 2.0不只是產業顯學，也攸關城市競爭力與未來發展，市府連續數周在市政會議上邀業界、學界專家介紹生成式AI及大型語言模型（LLM）及相關應用，期許市府團隊對AI具一定知識基礎，並運用於市政建設，提升服務效率。

他說，資訊中心未來改制為資訊處，員額、預算增加、將有助於高雄的數位轉型。面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新，後續規劃研考會和資訊處整併升格。

陳其邁表示，研考會和資訊處整併升格具有三個效益。第一，研考會負責研發，整合資訊應用，有助提出更符合AI時代的市政願景。其次研考會肩任管制考核，有助以整體視野配置各機關資訊資源，並透過類一條鞭管考機制，強化資訊人力職能。第三，整併有助於市政資訊向量化，市民服務智慧化。

「研考會和資訊處整併涉及組織編修，需送交議會審議，故採分階段處理」，研考會主委陳博洲表示，數位轉型是高雄轉型雙軸線之一，可強化市府資訊能量，優化資訊單位協調整合各局處的效能。中長期目標是透過數據分析、數位模擬，智慧整合等方式，提升市政執行效能。此外，也有助於提升資安防護、資訊處理的效能，帶領市府朝向智慧整合市政資訊，提升數位市民服務，

語言 陳其邁

延伸閱讀

搶贏高雄？江蕙登大巨蛋復出開唱 陳其邁：別為難二姐

影／陳其邁挺體育部設址高雄 結合國訓中心：能最貼近選手

搶贏陳其邁？江蕙大巨蛋國慶晚會復出開唱 蔣市府說話了

巨大「偶泥」盤據甲仙大橋 陳其邁呼喚貓奴來打卡

相關新聞

浸水營古道東段封山巡視清蜂巢 預計31日開放

連結台東與屏東的「浸水營古道」，日前有登山團體遭虎頭蜂攻擊，造成1死2傷事件，第一時間林業保育暑台東分署與台東農業處立即...

屏東迎王祭小琉球三隆宮率先舉行 9月3日請王開序幕

小琉球、東港、南州三年一科的迎王平安祭典，今年甲辰正科由小琉球三隆宮率先於9月3日至9日舉行，其中3日的逡港腳請王、8日...

強化城市數位治理 陳其邁拍板成立資訊處

因應AI 2.0浪潮，高雄市叔府為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，市長陳其邁27日在市政會議上拍板，成立推動智慧城市...

四重溪公共浴池 下月改建

屏東縣四重溪公共溫泉浴池使用近40年，下月將封閉重建2層樓會館，盼提升四重溪溫泉區泡湯環境服務品質，帶動觀光人數。不過公...

資收廠BOT公聽會 高市府挨告

高雄南區資源回收廠規畫採BOT方式新建，上月底市府舉辦公聽會引起衝突，國民黨市議員陳麗娜質疑當天發言紀錄「被消失」，昨到...

聽障生親手做披薩認識廚房 主廚做公益感受眷村活化

高雄市文化局推動全台首創大規模眷村進駐計畫「以住代護」成果豐碩，讓高雄眷村活化有成，來自各領域的文創職人百花齊放，也創造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。