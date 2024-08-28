強化城市數位治理 陳其邁拍板成立資訊處

因應AI 2.0浪潮，高雄市叔府為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，市長陳其邁27日在市政會議上拍板，成立推動智慧城市與數位治理事務的專責一級機關，首先將資訊中心改制資訊處；後續將研考會和資訊處整併升格。陳其邁表示，面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新。

陳其邁表示，AI 2.0不只是產業顯學，也攸關城市競爭力與未來發展，市府連續數周在市政會議上邀業界、學界專家介紹生成式AI及大型語言模型（LLM）及相關應用，期許市府團隊對AI具一定知識基礎，並運用於市政建設，提升服務效率。

他說，資訊中心未來改制為資訊處，員額、預算增加、將有助於高雄的數位轉型。面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新，後續規劃研考會和資訊處整併升格。

陳其邁表示，研考會和資訊處整併升格具有三個效益。第一，研考會負責研發，整合資訊應用，有助提出更符合AI時代的市政願景。其次研考會肩任管制考核，有助以整體視野配置各機關資訊資源，並透過類一條鞭管考機制，強化資訊人力職能。第三，整併有助於市政資訊向量化，市民服務智慧化。

「研考會和資訊處整併涉及組織編修，需送交議會審議，故採分階段處理」，研考會主委陳博洲表示，數位轉型是高雄轉型雙軸線之一，可強化市府資訊能量，優化資訊單位協調整合各局處的效能。中長期目標是透過數據分析、數位模擬，智慧整合等方式，提升市政執行效能。此外，也有助於提升資安防護、資訊處理的效能，帶領市府朝向智慧整合市政資訊，提升數位市民服務，