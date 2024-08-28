資收廠BOT公聽會 高市府挨告

高雄南區資源回收廠規畫採BOT方式新建，上月底市府舉辦公聽會引起衝突，國民黨市議員陳麗娜質疑當天發言紀錄「被消失」，昨到地檢署按鈴告市府公務員業務登載不實；高雄市環保局回應，會議發言都有記錄，無不實登載情形。

資源回收廠營運24年，焚化效能僅剩設計值6成，環保局規畫新建，上月在地方舉辦公聽會，陳麗娜當時質疑市府應先向地方說明清楚公辦公營與BOT的優缺點比較，做完可行性評估後，而非直接採BOT建設。

事後陳麗娜發現在公聽會發言的小港區港墘里長吳文德、大林蒲遷村自救會長黃琨育等人，發言內容在會議紀錄中消失不見，就連她講了20分鐘也被精簡剩34字，反而是未到場者的書面意見占2頁篇幅。

陳麗娜質疑發言內容被消失，昨率吳文德、黃琨育等人到高雄地檢署遞狀，告發環保局會議紀錄登載不實。

環保局挨告後回應，稱全台已有20座焚化爐採BOT或ROT運轉，上月公聽會遵循促參法規定，除所有舉手經主席同意發言的民代、民眾及機關團體的意見，均納入會議紀錄，錄音檔內容也將列入可行性評估報告，確保市民表達意見權益。

環保局說，不論是會後提出書面意見或當日出席發言納入紀錄中，均屬事實記載，並無虛偽不實情形，更無明知為不實事項而登載不實的情形。