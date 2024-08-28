四重溪公共浴池 下月改建

屏東縣四重溪公共溫泉浴池使用近40年，下月將封閉重建2層樓會館，盼提升四重溪溫泉區泡湯環境服務品質，帶動觀光人數。不過公共浴池已是當地許多居民每天泡湯洗浴場所，居民擔心重建後權益受損，縣府表示，新浴池完工後由縣府直接管理，車城鄉溫泉村民仍可免費使用，縣民也有相關優惠。

四重溪溫泉日治時代即開發，為台灣四大名泉之一。公共溫泉浴池歷時久遠，一直都是當地居民重要的社交場所，完全不收費，早期24小時不打烊，後來改6時至22時開放。

公共浴池1985年啟用至今，雖曾斥資重修但仍難掩老舊氣息，縣府斥資1億元準備重建。目前車城鄉公所已貼出公告，公共浴池將於9月25日12時閉館進行改建。

縣府7月完成工程發包，預計9月底辦理動土典禮，工期預計1年半，完工後將由交旅處委由專業廠商維護管理。交旅處長黃國維表示，新浴池完工後由縣府直接管理，不但提高泡湯品質，也能讓溫泉資源更集中，避免浪費。

新浴池建築為2層樓，包括浴池空間、日式景觀、木棧道，外型為現代日式簡約風建築。1樓為服務大廳及女湯公共浴池，2樓為男湯公共浴池，設有觀景平台及山林步道銜接溫泉公園。

黃國維表示，未來設籍車城鄉溫泉村居民仍然免費，另外鄉民、縣民也有相關優惠，方案研擬中。