聽新聞
test
0:00 / 0:00

四重溪公共浴池 下月改建

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東四重溪公共溫泉浴池老舊，屏東縣政府計畫在原址重建2層樓會館，下月封閉施工。記者潘奕言／攝影
屏東四重溪公共溫泉浴池老舊，屏東縣政府計畫在原址重建2層樓會館，下月封閉施工。記者潘奕言／攝影

屏東縣四重溪公共溫泉浴池使用近40年，下月將封閉重建2層樓會館，盼提升四重溪溫泉區泡湯環境服務品質，帶動觀光人數。不過公共浴池已是當地許多居民每天泡湯洗浴場所，居民擔心重建後權益受損，縣府表示，新浴池完工後由縣府直接管理，車城鄉溫泉村民仍可免費使用，縣民也有相關優惠。

四重溪溫泉日治時代即開發，為台灣四大名泉之一。公共溫泉浴池歷時久遠，一直都是當地居民重要的社交場所，完全不收費，早期24小時不打烊，後來改6時至22時開放。

公共浴池1985年啟用至今，雖曾斥資重修但仍難掩老舊氣息，縣府斥資1億元準備重建。目前車城鄉公所已貼出公告，公共浴池將於9月25日12時閉館進行改建。

縣府7月完成工程發包，預計9月底辦理動土典禮，工期預計1年半，完工後將由交旅處委由專業廠商維護管理。交旅處長黃國維表示，新浴池完工後由縣府直接管理，不但提高泡湯品質，也能讓溫泉資源更集中，避免浪費。

新浴池建築為2層樓，包括浴池空間、日式景觀、木棧道，外型為現代日式簡約風建築。1樓為服務大廳及女湯公共浴池，2樓為男湯公共浴池，設有觀景平台及山林步道銜接溫泉公園。

黃國維表示，未來設籍車城鄉溫泉村居民仍然免費，另外鄉民、縣民也有相關優惠，方案研擬中。

屏東縣 建築 溫泉

延伸閱讀

也想發展半導體與觀光 日本大分縣來台來招商搶客

四重溪公共溫泉浴池將改建 打造2層樓會館村民仍免費

立秋溫泉第一泡 南市府推超值的早鳥泡湯優惠

坐擁全苗栗最大700坪露天風呂！享沐時光莊園渡假酒店推出「雙湯之旅」

相關新聞

資收廠BOT公聽會 高市府挨告

高雄南區資源回收廠規畫採BOT方式新建，上月底市府舉辦公聽會引起衝突，國民黨市議員陳麗娜質疑當天發言紀錄「被消失」，昨到...

四重溪公共浴池 下月改建

屏東縣四重溪公共溫泉浴池使用近40年，下月將封閉重建2層樓會館，盼提升四重溪溫泉區泡湯環境服務品質，帶動觀光人數。不過公...

聽障生親手做披薩認識廚房 主廚做公益感受眷村活化

高雄市文化局推動全台首創大規模眷村進駐計畫「以住代護」成果豐碩，讓高雄眷村活化有成，來自各領域的文創職人百花齊放，也創造...

搶贏高雄？江蕙登大巨蛋復出開唱 陳其邁：別為難二姐

江蕙（二姐）引退近9年，近日台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁紛紛許願盼她復出，今日寬宏藝術證實二姐今年10月5日將登上大巨...

凱米災後復建 陳金德現勘指示跨部會荖濃溪水系治理

行政院工程會主委陳金德今天現勘高雄市桃源區凱米災後復建狀況，針對荖濃溪及其上游玉穗溪暴漲導致沿線橋梁、道路及邊坡受損問題...

改善景觀墾管處下重手 墾丁南灣禁止插未開啟陽傘及亂堆傘具

墾丁最近成為風口浪尖，包括旅客數下跌、高物價、沙灘陽傘等問題，不斷躍上新聞版面。其中沙灘陽傘部分，墾丁國家公園管理處強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。