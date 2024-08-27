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聽障生親手做披薩認識廚房 主廚做公益感受眷村活化

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，主廚范高溢（右三）邀請聽障廚師梁書維（左）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，主廚范高溢（右三）邀請聽障廚師梁書維（左）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影

高雄市文化局推動全台首創大規模眷村進駐計畫「以住代護」成果豐碩，讓高雄眷村活化有成，來自各領域的文創職人百花齊放，也創造出許多獨具特色的現代眷村文創聚落，其中進駐在左營建業新村內的廚師范高溢，曾到日本藍帶學校學習法式料理，在眷村內開設高檔法式餐廳，歷經疫情慘淡經營終於轉虧為盈，為了回饋社會特別在今天舉辦一項公益活動，邀請曾獲國際大獎的聽障廚師梁書維主廚客作，一起與聽障小朋友做比薩，認識廚房，並且品嘗法式料理大餐，在風和日麗的午後在眷村老屋內享用精緻餐點，每個大小朋友都覺得新奇又特別，更是難得的體驗。

高雄市文化局今年以住代護計畫推出「文創聚落」徵求文創職人夥伴進駐，已經進駐多年的主廚范高溢，在眷村內

已有80年歷史的日式老宅內，開設一間完全預約制的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，在日本留學的他返國後為了一圓「老屋開店」的夢想，他找來高齡80多歲的在地老師傅來幫他做木桌、老窗花托盤、燭台、燈具等，展現他對美感的偏執，還有他一定要完成的細節，餐廳內提供高檔客製化法式家庭餐點，都是主廚親自烹煮，美味的料理吸引包括曹興誠，高雄市長陳其邁，新聞局長項賓和等名人前來品嚐，還被各大醫院醫師口耳相傳為最佳私廚。歷經疫情期間慘淡經營後，營運漸入佳境，主廚范高溢為了感恩回饋社會公益，特地找來參與過多項國際競賽，表現出色的聽障廚師梁書維，邀請同為聽障的小朋友，一起製作紅心芭樂披薩和經典瑪格麗特披薩，也讓從來沒品嚐過法式料理的小朋友們，可以親手做料理與參觀高檔法式廚房的運作，同時在日式老屋內享用精緻餐點，多個願望一次滿足。

范高溢表示，「索卡藍帶廚坊」是眷村活化計畫的進駐店家，在經歷了2年疫情後終於轉虧為盈，所以他想要做一些社區共融回饋地方的公益活動，他曾與梁書維一起共事，覺得聽障者在生活上在工作上其實都有不少的挑戰，他希望讓更多聽障生可以認識廚房、走入眷村並認識眷村的美好，而且老屋維修整治極度困難，需要有愛、有熱忱的人傾心投注，感謝堅持推廣和愛護這片寶島土地的職人們。

高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維（左）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維（左）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維（中）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維（中）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障生一起製作披薩，認識廚房，還在老屋內享用精緻法餐。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障生一起製作披薩，認識廚房，還在老屋內享用精緻法餐。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維（左）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維（左）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，主廚范高溢（右二）邀請聽障廚師梁書維（左二）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，主廚范高溢（右二）邀請聽障廚師梁書維（左二）帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影
高雄一家開在80年日式老屋的法餐私廚「索卡藍帶廚坊」，今天舉辦一項特別公益活動，邀請聽障廚師梁書維帶領聽障生一起製作披薩，認識廚房。記者劉學聖／攝影

公益活動 法式料理 眷村

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