快訊

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

搶贏高雄？江蕙登大巨蛋復出開唱 陳其邁：別為難二姐

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
雄市長陳其邁今回應，南部與其他縣市雖然都樂見二姐復出，但一切尊重二姐意願與規劃，不希望給對方太大壓力，但高市府會將誠意轉達給二姐知道。記者宋原彰／攝影
雄市長陳其邁今回應，南部與其他縣市雖然都樂見二姐復出，但一切尊重二姐意願與規劃，不希望給對方太大壓力，但高市府會將誠意轉達給二姐知道。記者宋原彰／攝影

江蕙（二姐）引退近9年，近日台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁紛紛許願盼她復出，今日寬宏藝術證實二姐今年10月5日將登上大巨蛋，在國慶晚會開唱；高雄市長陳其邁今回應，南部與其他縣市雖然都樂見二姐復出，但一切尊重二姐意願與規劃，不希望給對方太大壓力，高市府會將誠意轉達給二姐。

陳其邁表示，二姐如果能夠復出唱歌，想必所有愛護二姐的歌迷都很樂見，南部與其他地方也有許多歌迷希望看到復出演唱會，「但不要認為雙方（南北二都）在搶人，這樣會讓二姐為難」，一切還是要尊重二姐意願與規劃，高雄市會把誠意告訴對方，江蕙一直與高市府保持好的互動，後續規劃由二姐親自回答較妥當，希望外界不要給她太大壓力。

先前傳出蔣萬安已爭取江蕙復出在台北開唱時，陳其邁就曾說過自己是二姐的歌迷，有很多膾炙人口的歌曲，像家後、甲你攬牢牢、炮仔聲等，很多歌迷都敲碗她富有感情、溫暖的歌聲能重現，高雄的世運主場館和巨蛋等場地，已有非常多的國內外知名團體來舉辦演唱會，相當有經驗。

陳其邁說，他知道這幾年二姐常常有很多公開的公益活動，像是幫助貧苦小孩等，都不吝伸出援手，「假如說能夠復出到高雄演唱，我想這是舉世歡騰，大家都會熱烈的歡迎」。寬宏藝術今日證實，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行！」

壓力 陳其邁

延伸閱讀

封麥→復出讓歌迷等9年！江蕙點頭全因「他們」

江蕙復出登大巨蛋唱國慶 北市觀傳局：開放民眾索票

影／陳其邁挺體育部設址高雄 結合國訓中心：能最貼近選手

搶贏陳其邁？江蕙大巨蛋國慶晚會復出開唱 蔣市府說話了

相關新聞

搶贏高雄？江蕙登大巨蛋復出開唱 陳其邁：別為難二姐

江蕙（二姐）引退近9年，近日台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁紛紛許願盼她復出，今日寬宏藝術證實二姐今年10月5日將登上大巨...

聽障生親手做披薩認識廚房 主廚做公益感受眷村活化

高雄市文化局推動全台首創大規模眷村進駐計畫「以住代護」成果豐碩，讓高雄眷村活化有成，來自各領域的文創職人百花齊放，也創造...

凱米災後復建 陳金德現勘指示跨部會荖濃溪水系治理

行政院工程會主委陳金德今天現勘高雄市桃源區凱米災後復建狀況，針對荖濃溪及其上游玉穗溪暴漲導致沿線橋梁、道路及邊坡受損問題...

改善景觀墾管處下重手 墾丁南灣禁止插未開啟陽傘及亂堆傘具

墾丁最近成為風口浪尖，包括旅客數下跌、高物價、沙灘陽傘等問題，不斷躍上新聞版面。其中沙灘陽傘部分，墾丁國家公園管理處強調...

不要只怨墾丁沙灘陽傘業者 民宿主人：沙灘他們清還義務救援

墾丁觀光話題近日屢被討論，包括沙灘被陽傘業者占據、大街消費太貴等。看在墾丁「姊妹沙灘別墅」主人林麗君的眼裡，她認為，大家...

全民運主題曲綻放 「潮州土狗」以自身棒球隊員歷程創作

2024全民運在屏東，將在10月登場，屏東縣政府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，主題曲以堅持、努力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。