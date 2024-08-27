搶贏高雄？江蕙登大巨蛋復出開唱 陳其邁：別為難二姐

江蕙（二姐）引退近9年，近日台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁紛紛許願盼她復出，今日寬宏藝術證實二姐今年10月5日將登上大巨蛋，在國慶晚會開唱；高雄市長陳其邁今回應，南部與其他縣市雖然都樂見二姐復出，但一切尊重二姐意願與規劃，不希望給對方太大壓力，高市府會將誠意轉達給二姐。

陳其邁表示，二姐如果能夠復出唱歌，想必所有愛護二姐的歌迷都很樂見，南部與其他地方也有許多歌迷希望看到復出演唱會，「但不要認為雙方（南北二都）在搶人，這樣會讓二姐為難」，一切還是要尊重二姐意願與規劃，高雄市會把誠意告訴對方，江蕙一直與高市府保持好的互動，後續規劃由二姐親自回答較妥當，希望外界不要給她太大壓力。

先前傳出蔣萬安已爭取江蕙復出在台北開唱時，陳其邁就曾說過自己是二姐的歌迷，有很多膾炙人口的歌曲，像家後、甲你攬牢牢、炮仔聲等，很多歌迷都敲碗她富有感情、溫暖的歌聲能重現，高雄的世運主場館和巨蛋等場地，已有非常多的國內外知名團體來舉辦演唱會，相當有經驗。

陳其邁說，他知道這幾年二姐常常有很多公開的公益活動，像是幫助貧苦小孩等，都不吝伸出援手，「假如說能夠復出到高雄演唱，我想這是舉世歡騰，大家都會熱烈的歡迎」。寬宏藝術今日證實，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行！」