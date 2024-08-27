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墾丁陽傘占沙灘 國家公園署：強化執法全面稽查開罰

中央社／ 台北27日電
墾丁南灣沙灘陽傘整頓前情況。圖／墾管處提供
墾丁南灣沙灘陽傘整頓前情況。圖／墾管處提供

近期網路熱議墾丁陽傘占用沙灘國家公園署今天說，已偕同警政署保七總隊對轄區沙灘全面稽查，對不遵守規定的業者，立即依契約處罰；業者堆置在南灣沙灘的私人物品，一律以廢棄物清除。

日前網友反映，帶帳篷到墾丁白砂海灘，遭陽傘出租業者驅趕，內政部國家公園署墾丁國家公園管理處22日宣布已全面巡查轄區沙灘，並對業者提出勸導，未來占用將依國家公園法開罰新台幣3000元，若不改善可繼續按次處罰。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，墾丁國家公園管理處今天一早偕同警政署保七總隊第八大隊，針對轄區沙灘進行全面稽查，對不遵守規定的業者，立即依契約處罰。

國家公園署說，墾管處已在26日公告，請南灣沙灘業者將人行道及沙灘上堆積物品全數移除，且機具、物品未放置在指定區域者，都依契約規定開罰；堆置於道路及沙灘的私人物品，則一律以廢棄物清除。

國家公園署表示，另外，目前船帆石、小灣、白砂等沙灘，無人租用陽傘，正陸續移除清理中。

國家公園 墾丁 沙灘

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