快訊

中國西太平洋軍演花費153億美元 強化控制第一島鏈

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

高市區監理所邀高齡者機車安全訓練 學費全額補助

中央社／ 高雄27日電

為增進高齡駕駛行車安全，高雄市區監理所今天表示，將補助持有「普通重型機車駕照」的高齡長者，至駕訓班參加3小時安全駕駛道路訓練，學費全額補助，名額有限，額滿為止。

交通部公路局高雄市區監理所今天新聞稿表示，為增進高齡駕駛行車安全，將補助持有「普通重型機車駕照」的高齡長者，至高雄市楠梓區的大新機車駕訓班參加3小時「高齡長者機車安全駕駛道路訓練」。

訓練內容包含道路安駕行前說明、實際道路安駕訓練及課後指導等，訓練學費全額補助，報名者還送禮包，名額有限，額滿為止，報名可洽大新機車駕訓班。

高雄市區監理所表示，為確保高齡長輩行的安全，提升社會參與，高雄市區監理所與大新機車駕訓班共同合作辦理「高齡長者機車安全駕駛道路訓練」，提供有駕駛需求的高齡長輩參加，以增進駕駛技術、了解交通法令、提升交通安全觀念。

高雄市區監理所提醒，現行駕駛執照有效期限至75歲為止，還有駕駛需求的長輩，需完成體檢及認知功能測驗換發駕照，但是完成換照後，仍要注意最新道路法規及知識，以確保自身的駕駛安全及權益。

駕照 駕訓班 高雄市

延伸閱讀

潘孟安將參加綠營高雄市長初選？ 許銘春：有訊息但僅是傳聞

愛丁堡通過友好高雄議案 陳其邁：持續維持互惠

助紓解市區停車需求 國產署推動路外停車場業務

虎尾通往高鐵站最快道路「芒果大道」 趕明年春節前通車

相關新聞

凱米災後復建 陳金德現勘指示跨部會荖濃溪水系治理

行政院工程會主委陳金德今天現勘高雄市桃源區凱米災後復建狀況，針對荖濃溪及其上游玉穗溪暴漲導致沿線橋梁、道路及邊坡受損問題...

改善景觀墾管處下重手 墾丁南灣禁止插未開啟陽傘及亂堆傘具

墾丁最近成為風口浪尖，包括旅客數下跌、高物價、沙灘陽傘等問題，不斷躍上新聞版面。其中沙灘陽傘部分，墾丁國家公園管理處強調...

不要只怨墾丁沙灘陽傘業者 民宿主人：沙灘他們清還義務救援

墾丁觀光話題近日屢被討論，包括沙灘被陽傘業者占據、大街消費太貴等。看在墾丁「姊妹沙灘別墅」主人林麗君的眼裡，她認為，大家...

全民運主題曲綻放 「潮州土狗」以自身棒球隊員歷程創作

2024全民運在屏東，將在10月登場，屏東縣政府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，主題曲以堅持、努力...

高雄焚化爐BOT公聽會發言「被消失」 環保局挨告說話了

高雄南區資源回收廠計畫建設新廠，高雄市政府朝BOT公辦民營規畫，上月29日市府舉辦BOT案公聽會，國民黨市議員陳麗娜質疑...

高雄焚化爐公聽會地方聲音「被消失」 藍民代率眾告市府

高雄南區資源回收廠規劃建設新廠，高雄市政府朝BOT公辦民營規畫，上月29日市府舉辦BOT案公聽會，國民黨市議員陳麗娜質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。