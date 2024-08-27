屏縣試辦死亡車禍路口簡訊發送 提醒長輩用路安全
屏東縣政府9月起試辦「死亡車禍路口精準簡訊發送」，針對近期死亡車禍危險路口半徑500公尺內居住65歲以上長者，發送手機mms圖片簡訊，提醒行經危險路口，注意用路安全。
屏東縣交通事故死亡人數，相較去年未見好轉。縣府今天新聞稿指出，屏東縣1到5月車禍死亡數據，65歲以上機車騎士發生車禍死亡比例，為65歲以下機車騎士3倍。
屏東縣政府引日本研究報告指出，一半交通事故通常發生在離家500公尺內；另考量手機為高普及電子媒介工具，內建簡訊功能無須額外下載軟體就能接收，宣導資訊能更立即有效觸及年長者。
縣府傳播暨國際事務處表示，這次試辦簡訊預計9月初開始發送，醒屆時收到提醒簡訊民眾勿過度驚慌，理性閱讀並下載訊息圖片，轉寄分享親友，互相提醒事故就在身邊，提高警覺降低危險，避免憾事一再發生。
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