巨大「偶泥」盤據甲仙大橋 陳其邁呼喚貓奴來打卡

一年一度的高雄甲仙芋筍節8月31日將登場，凸顯在地觀光景點貓巷特色的巨大充氣玩偶「偶泥」已經提前進駐甲仙大橋，可愛模樣讓市長陳其邁忍不住在臉書發文揪眾打卡，請大家不要忘記，這個周六芋筍節將登場，出遊甲仙可一次滿足芋頭控和貓奴需求。

時序進入芋頭與竹筍產季，今年度芋筍節也將登場。巨大充氣娃娃「偶泥」音近芋泥的台語諧音，早已經放置在甲仙大橋，迎接遊客到訪。

市長陳其邁透過臉書行銷芋筍節活動，他表示，甲仙離市區不遠，青翠山巒環繞、特色芋筍料理，還有期間限定的大隻「偶泥」貓咪在甲仙。