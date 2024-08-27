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改善景觀墾管處下重手 墾丁南灣禁止插未開啟陽傘及亂堆傘具

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
南灣沙灘分為3區，業者依契約僅能在其分區插傘營業。記者潘奕言／翻攝
南灣沙灘分為3區，業者依契約僅能在其分區插傘營業。記者潘奕言／翻攝

墾丁最近成為風口浪尖，包括旅客數下跌、高物價、沙灘陽傘等問題，不斷躍上新聞版面。其中沙灘陽傘部分，墾丁國家公園管理處強調，除了已訂契約並加強查緝外，還會要求業者，禁止遊客還未使用就將未開啟陽傘插在沙灘上，也禁止堆置廢棄遊具或傘具。

墾管處今日與南灣沙灘業者溝通，有業者認為遊戲規則不明確，讓人不知如何是好。墾管處表示，近期將邀集屏東縣政府及相關業者，針對現行沙灘招租契約內容等進行全面檢討，並參採國際知名海灘的管理方式，檢討畫設的空間區塊，確保環境景觀 並保障遊客權益。

墾管處表示，業者若有違規，會依契約記點處罰，除了對陽傘插設的要求，也會要求業者不要隨意堆置廢棄遊具或傘具，也提醒業者要自律，希望大家一齊努力，改善墾丁沙灘的景觀與旅遊品質。

目前南灣沙灘分為3區，業者依契約僅能在其分區插傘營業，且須負責沙灘清潔維護；業者也不可強迫遊客租傘，沙灘亦有預留遊客自帶陽傘使用區。白砂沙灘有5名業者，雖無簽訂合約，但亦有畫分各業者經營區域，中央區域則保留為遊客自由使用。

南灣沙灘分為3區，業者依契約僅能在其分區插傘營業。記者潘奕言／翻攝
南灣沙灘分為3區，業者依契約僅能在其分區插傘營業。記者潘奕言／翻攝

墾丁 墾管處 沙灘

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