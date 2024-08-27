快訊

台新金總座針對「新新併」提出五大聲明 不排除拉高換股比例

直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

法務部屏東執行分署 推中秋應景法拍麻花捲

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣一間食品公司欠稅與勞健保逾新台幣500多萬元，法務部行政執行署屏東分署出奇招追繳，將於9月3日「123拍賣會」中，販售「中秋節烤肉解膩甜點」麻花捲。

屏東分署人員告訴媒體，這間食品公司所屬冷凍車尚未成功拍出，至於麻花捲是公司主要商品。為替國庫追繳，分署人員靈光乍現，想到麻花捲也屬財產可拍賣，且適合當作中秋節烤肉解膩甜點，若勾起親友間小琉球旅遊懷舊回憶，也是很好的談資。

屏東分署表示，麻花捲市價1包新台幣70元，下殺57折1包只要40元，口味有原味、黑糖與芝麻3種，每人限購10包，當天上午9時30分開放排隊，10時依排隊順序選購，90包售完即止。這次拍賣是試水溫，反應好將持續拍賣。

屏東分署指出，上次法拍會備受關注的枋山鄉2甲4分魚塭地，二拍底價4338萬4000元，1個月內迅速降價千萬元，有大面積魚塭用地需求民眾可考慮進場。

另1輛納智捷白色中古車也是二拍，只要一拍底價一半就有機會帶回家，有興趣民眾拍賣會當天上午9時30分到分署觀覽拍賣物，10時登記領號碼牌、10時30分拍賣喊價。

當天拍賣不動產也包括位於恆春鎮、崁頂與來義鄉的土地及建物，屏東分署表示，想買不動產民眾可考慮利用通訊投標，在9月2日前將投標文件寄「屏東北平路郵局第49號信箱」。或3日下午2時20分至3時拍賣室現場投標。

中秋節 屏東縣

延伸閱讀

彰化推中秋洋香瓜禮盒 未來盼進軍國際市場

中秋豪華烤肉派對！ 台北晶華栢麗廳9／13起「餐檯升級不加價」 韓式烤肉、和牛漢堡排吃到飽

全民運主題曲綻放 「潮州土狗」以自身棒球隊員歷程創作

屏東無號誌路口專案取締 7天抓1714件

相關新聞

陳其邁挺體育部設址高雄 結合國訓中心：能最貼近選手

行政院目前正籌備設立體育部，預計2025年掛牌成立，2027年整體體育經費有望達到200億元，但選址問題引發討論，高雄市...

改善景觀墾管處下重手 墾丁南灣禁止插未開啟陽傘及亂堆傘具

墾丁最近成為風口浪尖，包括旅客數下跌、高物價、沙灘陽傘等問題，不斷躍上新聞版面。其中沙灘陽傘部分，墾丁國家公園管理處強調...

不要只怨墾丁沙灘陽傘業者 民宿主人：沙灘他們清還義務救援

墾丁觀光話題近日屢被討論，包括沙灘被陽傘業者占據、大街消費太貴等。看在墾丁「姊妹沙灘別墅」主人林麗君的眼裡，她認為，大家...

全民運主題曲綻放 「潮州土狗」以自身棒球隊員歷程創作

2024全民運在屏東，將在10月登場，屏東縣政府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，主題曲以堅持、努力...

高雄焚化爐BOT公聽會發言「被消失」 環保局挨告說話了

高雄南區資源回收廠計畫建設新廠，高雄市政府朝BOT公辦民營規畫，上月29日市府舉辦BOT案公聽會，國民黨市議員陳麗娜質疑...

高雄焚化爐公聽會地方聲音「被消失」 藍民代率眾告市府

高雄南區資源回收廠規劃建設新廠，高雄市政府朝BOT公辦民營規畫，上月29日市府舉辦BOT案公聽會，國民黨市議員陳麗娜質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。