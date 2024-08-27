快訊

名嘴郭正亮讀稿狂捧大陸《黑神話：悟空》 亂講1句話網狂酸：遊戲變Low了

噬肉菌在日本都會區流行 感染逾千人、至少250人死亡創新高

國民黨立委鄭天財辦公室遭搜索 韓國瑜證實了

澎湖南方四島國家公園海域 遭放底刺網違規獵捕

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖南方四島國家公園鋤頭嶼旁邊的東吉沉城潛水點，最近潛水人員發現佈放有數百

公尺的底刺網違規獵捕，澎湖農漁局接獲通報後，將派員前往盡速清除，以確保種原庫的漁業資源永續

澎湖農漁局表示，南方四島國家公園鋤頭嶼旁邊的東吉沉城潛水點，遭漁民佈放底刺網違規獵捕，知名的潛水團體「水下三十米」臉書指稱，在11日潛水時意外發現在海底綿延百公尺底刺網，海面則有標示底刺網位置的橘色的大小型浮具等標示，以方便起網作業。

澎湖縣農漁局表示，潛水團體「水下三十米」所反映佈放的鋤頭嶼旁邊的東吉沉城潛水點，正好是在完全禁漁區的邊界，是否進行裁罰，還要進一步研究適法性，不過會派員先行前往清除打撈。

農漁局指出，「澎湖南方四島國家公園」是在103年6月8日成立，澎湖縣政府早在102年8月1日依漁業法公告，將包括南鐵砧周邊海域劃設為「完全禁漁區」，不得以任何方式採捕水產動植物，南方四島周邊海域設為全年禁用的「底刺網禁漁區」，違反規定者，可依漁業法處新台幣3萬元罰緩。至於季節性底刺網禁漁區（農曆9月至翌年2月禁用），倘於禁止時間施放底刺網，違反漁業法，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，籲請漁民要遵守法令，以免受罰，共維海洋資源永續。

國家公園 永續 澎湖縣

延伸閱讀

台灣文博會澎湖館仙境夢游移師台南 蕭副總統參觀

墾丁國家公園違法開沙灘車攬客、破壞木柵欄法院判無罪

建構澎湖藝術史 國寶畫家陳景容特展登場

卡司超強！「2024澎湖追風音樂燈光節」歌王歌后全來了

相關新聞

高雄焚化爐BOT公聽會發言「被消失」 環保局挨告說話了

高雄南區資源回收廠計畫建設新廠，高雄市政府朝BOT公辦民營規畫，上月29日市府舉辦BOT案公聽會，國民黨市議員陳麗娜質疑...

不要只怨墾丁沙灘陽傘業者 民宿主人：沙灘他們清還義務救援

墾丁觀光話題近日屢被討論，包括沙灘被陽傘業者占據、大街消費太貴等。看在墾丁「姊妹沙灘別墅」主人林麗君的眼裡，她認為，大家...

全民運主題曲綻放 「潮州土狗」以自身棒球隊員歷程創作

2024全民運在屏東，將在10月登場，屏東縣政府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，主題曲以堅持、努力...

高雄焚化爐公聽會地方聲音「被消失」 藍民代率眾告市府

高雄南區資源回收廠規劃建設新廠，高雄市政府朝BOT公辦民營規畫，上月29日市府舉辦BOT案公聽會，國民黨市議員陳麗娜質疑...

墾丁觀光頻遭批評！「這些事件」登熱詞 網路好感度暴跌

曾經是渡假勝地的墾丁榮景不再，旅客人數雪崩式下滑，近期因物價、陽傘亂象等爭議不斷，網路好感度跌低！

一年10萬人諮詢！高雄增4處生活輔具站 涵蓋全數偏鄉

高雄市民每年向市府申請生活輔具補助共7500案，諮詢人次更超過10萬人，為實現「區區有輔具站」目標，高市社會局今年8月在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。