澎湖南方四島國家公園海域 遭放底刺網違規獵捕

澎湖南方四島國家公園鋤頭嶼旁邊的東吉沉城潛水點，最近潛水人員發現佈放有數百

公尺的底刺網違規獵捕，澎湖農漁局接獲通報後，將派員前往盡速清除，以確保種原庫的漁業資源永續。

澎湖農漁局表示，南方四島國家公園鋤頭嶼旁邊的東吉沉城潛水點，遭漁民佈放底刺網違規獵捕，知名的潛水團體「水下三十米」臉書指稱，在11日潛水時意外發現在海底綿延百公尺底刺網，海面則有標示底刺網位置的橘色的大小型浮具等標示，以方便起網作業。

澎湖縣農漁局表示，潛水團體「水下三十米」所反映佈放的鋤頭嶼旁邊的東吉沉城潛水點，正好是在完全禁漁區的邊界，是否進行裁罰，還要進一步研究適法性，不過會派員先行前往清除打撈。

農漁局指出，「澎湖南方四島國家公園」是在103年6月8日成立，澎湖縣政府早在102年8月1日依漁業法公告，將包括南鐵砧周邊海域劃設為「完全禁漁區」，不得以任何方式採捕水產動植物，南方四島周邊海域設為全年禁用的「底刺網禁漁區」，違反規定者，可依漁業法處新台幣3萬元罰緩。至於季節性底刺網禁漁區（農曆9月至翌年2月禁用），倘於禁止時間施放底刺網，違反漁業法，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，籲請漁民要遵守法令，以免受罰，共維海洋資源永續。