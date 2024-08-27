不要只怨墾丁沙灘陽傘業者 民宿主人：沙灘他們清還義務救援

墾丁觀光話題近日屢被討論，包括沙灘被陽傘業者占據、大街消費太貴等。看在墾丁「姊妹沙灘別墅」主人林麗君的眼裡，她認為，大家若是想到沙灘的垃圾都是陽傘業者擔任志工清理，遇有遊客戲水危難，也都這群從小生長在那兒、對每一處海域、石頭比消防員還了解的他們第一個衝下水救人，大家也許會有不同的看法。

林麗君因在恆春經營台灣牛牛肉麵知名，後來又在墾丁開了「姊妹沙灘別墅」受到旅客喜愛。曾有台中的印刷業大亨一次包下2百張住宿券招待公司員工前往。林麗君除了去年曾到台中參加禾固營造舉辦的公益高爾夫球場賽，日前中捷砍人事件中，受傷的呂姓高中生父親舉辦捐血活動感謝社會關心，呂父買下百張姊妹沙灘別墅住宿券當摸彩品，她也慷慨只收3分之1費用，為公益盡一份心力。

她說，如果大家清晨6時到墾丁的沙灘去走走，可以看到陽傘業者正揮汗清理沙灘上的垃圾，每天都是一大袋一大袋的；夏天戲水人多，垃圾更是多。如果不是他們努力維護，沙灘不會那麼乾淨。以往，更是發生過多起戲水意外，也都是這些墾丁在地的年輕人義無反顧的第一時間就下水救援，這就是墾丁人的熱誠。

林麗君說，如果沙攤有人維護，又有人提供陽傘出租服務，對遊客應該是好的，只是不能為了占地而驅趕遊客，以及應有好的服務態度。墾丁國家公園管理處應該主動組織業者，給予訓練，讓他成為有組織又能提供服務的一群。

至於墾丁大街消費被說貴，她認為觀光區稍微貴一些應該是可以的，即使國外的觀光區不也是如此。遊客自己也應有辨別能力。像是她自己常去大街買烤玉米，攤前經常是大排長龍，還要先訂了，等逛一下街再回頭拿，那是因為那一攤選的玉米好、烤得好，大家就願意買。