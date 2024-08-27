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全民運主題曲綻放 「潮州土狗」以自身棒球隊員歷程創作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，今天現場演唱。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，今天現場演唱。記者劉星君／攝影

2024全民運在屏東，將在10月登場，屏東縣政府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，主題曲以堅持、努力和勇氣為核心，表達運動員在追逐夢想過程如何面對挑戰與克服困難，與堅定信念和不屈精神，歌名呼應大會標誌綻放榮光的設計理念。

「潮州土狗」黃靖硯說，主題以「綻放」描寫，詞曲都是他創作，國小、國中都在屏東打棒球，將以前當運動員經驗寫在這首歌曲中，棒球擔任游擊手。

屏東縣府今發表全民運動會主題曲及吉祥物記者會也邀請奧運拳擊國手屏東籍選手賴主恩到場，賴主恩說，他以前當選手時，沒有在屏東參加過大賽，也沒有參加全民運，感到有點可惜，祝福各位選手到屏東，好好比賽，享受比賽。

縣府指出，全民運的主題曲歌詞，呈現運動員訓練和比賽情感和心境，編曲採樂團搖滾曲風，強烈節奏和激情的旋律，鼓舞大家。副歌象徵不斷吶喊鼓舞，激勵運動員在全民運動會上全力以赴，勇往直前追尋夢想綻放出屬於自己的光芒。

主題曲MV，展現屏東得天獨厚自然環境，與縣內各優質的運動場館，同時也讓選手揮汗練習身影在音樂中熱情綻放，代表著這片土地對運動的熱愛與支持。

縣府指出，全民運大會吉祥物延續2020全中運吉祥物「驕仔」，以屏東縣鳥「紅尾伯勞」識別作為基礎，重新演繹屏東吉祥物，呆萌大眼睛與黑色眼罩，搭配標誌性紅尾的「紅色亮點」，不僅賦予城市新的視覺符號，更為周邊應用開啟更多元可能性，驕仔設計5個不同年齡層的角色，打造融合各年紀的運動隊伍「全明星隊」，藉以呼應全民運動會。    

2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，並公布吉祥物「驕仔」。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，並公布吉祥物「驕仔」。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府今公布全民運吉祥物「驕仔」，並設計五個不同年齡層角色，縣長周春米（中）與「驕仔」合照。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府今公布全民運吉祥物「驕仔」，並設計五個不同年齡層角色，縣長周春米（中）與「驕仔」合照。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，並公布吉祥物「驕仔」。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，並公布吉祥物「驕仔」。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，現場民眾一起唱跳。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，現場民眾一起唱跳。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，現場民眾一起唱跳。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏東縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯，創作主題曲「綻放」，現場民眾一起唱跳。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯（右一），創作主題曲「綻放」，並公布吉祥物「驕仔」，縣長周春米（右二）、也邀請拳擊國手賴主恩（左二）分享選手歷程。記者劉星君／攝影
2024全民運在屏東10月登場，屏縣府邀請在地創作人「潮州土狗」黃靖硯（右一），創作主題曲「綻放」，並公布吉祥物「驕仔」，縣長周春米（右二）、也邀請拳擊國手賴主恩（左二）分享選手歷程。記者劉星君／攝影

吉祥物 屏東縣政府 運動

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