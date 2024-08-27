高雄焚化爐公聽會地方聲音「被消失」 藍民代率眾告市府

高雄南區資源回收廠規劃建設新廠，高雄市政府朝BOT公辦民營規畫，上月29日市府舉辦BOT案公聽會，國民黨市議員陳麗娜質疑程序不服規定率眾陳情，會議結束後，還發現登記發言的市民竟未登載於會議記錄，市民心聲「被消失」，陳今轉往高雄地檢署，按鈴告市府公務員業務登載不實，盼檢方調查釐清。

資源回收廠營運逾24年，焚化效能僅剩設計值6成，因設備老舊，高雄市環保局規劃興建新廠，經評估認為採BOT公辦民營方式效率最佳。

上月環保局在地方舉辦BOT案公聽會，陳麗娜質疑市府應先向地方說明清楚「公辦公營」與BOT的優缺點比較，做完可行性評估後，讓小港居民完全了解公營、民營差別，而非直接朝向BOT方式進行

陳麗娜並當場要求環保局應分次在地方辦完說明會，才能舉辦專家公聽會，過程中市府仍持續讓會議進行，陳怒喊「不是報告完就結束了！根本胡亂結束會議」，整場公聽會最後在吵雜聲中結束。

事後陳麗娜發現公聽會發言的小港區里長吳文德、大林蒲遷村自救會長黃琨育等人發言在會議記錄中「被消失」，就連陳麗娜講了20分鐘的內容，也被精簡至34字，反而是未到場者的「書面意見」就占2頁篇幅。

不僅於此，高雄市廢棄物清除處理商業同業公會總幹事杜永富於會中表態支持BOT，隨即被該會駁斥，稱杜的言論未經公會授權，杜也在公聽會後辭去總幹事。

陳麗娜說，公聽會會議紀錄有「反對 BOT 的民眾意見被全數刪除」、「民代發言被嚴重縮減」、「未到場者書面記錄比到場發言者還多」、「杜永富總幹事發言不實」等情形，該公聽會記錄仍然上網公告，明顯有公務員登載不實情形。

陳麗娜今率小港區港墘里長吳文德、大林蒲遷村自救會長黃琨育等人到高雄地檢署，委任律師向雄檢遞狀，告發高雄市環保局會議記錄登載不實，盼雄檢查明。

吳文德說，小港區居民長年忍受空汙，南區資收廠運作20多年，地方樂見設備更新，減少燒垃圾帶來的空汙危害，但市府卻計畫朝BOT進行，商人為求利益最大化，恐燒更多垃圾，並非地方樂見，希望市府應評估BOT案對里民影響，按照程序跟地方說明。