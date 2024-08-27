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愛丁堡通過友好高雄議案 陳其邁：持續維持互惠

中央社／ 高雄27日電

英國蘇格蘭首府愛丁堡市議會日前通過與高雄市有關報告案，表達將持續強化與高雄市的夥伴關係。高雄市長陳其邁表示，感謝堅定支持，將持續維持互惠的城市合作關係。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，愛丁堡市議會22日通過與高雄市關係（Relationship with theCity of Kaohsiung）報告案，決議向高雄表達維持雙邊合作意願，進一步發展文化、永續發展、數位創新，以強化愛丁堡對台合作。

愛丁堡議長凱米．戴伊（Cammy Day）表示，這份報告案的通過，展示將與台灣及其他具共同價值的國家在不同領域展開夥伴合作，像是大學及節慶等各種層面，未來也希望在與高雄及台灣的夥伴關係上取得進展，更歡迎高雄市政府團隊能訪問愛丁堡。

陳其邁表示，感謝愛丁堡市議會對民主自由城市的堅定支持。高雄與愛丁堡的交流在產官學各界努力下，持續在文化、新創與城市治理等方面維持頻繁互動，雙方也都看好合作帶來的潛力與前景，相信此一決議通過後，2座城市能更推進實質友好關係。

陳其邁說，高雄與愛丁堡皆為共享民主自由的城市，近年雙方交流密切，未來也將持續在文化藝術、新創產業及智慧城市等領域分享經驗，維持互惠的城市合作關係。

行政暨國際處長張硯卿指出，愛丁堡市議會通過友好高雄決議案，顯見愛丁堡各界對與高雄發展合作關係的認同與高度共識。高雄會繼續透過城市外交，拓展與國際社會的連結，推動在各領域的實質合作、互惠效益。

行政暨國際處指出，高雄與愛丁堡近年交流密切。陳其邁於2022年10月與愛丁堡市議會議長戴伊視訊會面，雙方討論於智慧城市、淨零、文化等面向發展。2023年3月，戴伊率團訪高出席智慧城市展，與陳其邁交換合作意向書，並參訪亞灣建設、衛武營及駁二。

此外，今年3月英國地方創新中心（Connected PlacesCatapult，CPC）及愛丁堡大學組團參與高雄智慧城市展，拜訪市府交流數位及淨零轉型經驗。

行政暨國際處表示，愛丁堡市議會2022年3月通過友台決議，去年8月也同意繼續與台灣城市發展合作，提及蘇格蘭和台灣在民主人權及言論自由擁有共同價值，是促使愛丁堡與台灣進一步拓展關係的基礎。

淨零 陳其邁

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