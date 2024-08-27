一年10萬人諮詢！高雄增4處生活輔具站 涵蓋全數偏鄉
高雄市民每年向市府申請生活輔具補助共7500案，諮詢人次更超過10萬人，為實現「區區有輔具站」目標，高市社會局今年8月在內門區、杉林區、前金區及新興區新增4處輔具便利站，站點總數攀升至34處，讓全市原住民區及偏遠行政區均設立據點，並推行輔具補助費用代償墊付機制和提供身障家庭的育幼輔具。
高雄社會局與杉林區南沙魯文化健康站及內門區公所合作設置2處輔具便利站，讓原住民區及偏遠地區的輔具服務全數滿點。同時社會局評估新興區及前金區身心障礙及長照失能人口增多，與財團法人弘道老人福利基金會及社團法人高雄市善護關愛協會合作，在社區照顧關懷據點再新增2處便利站。
總計今年8月起新增內門區、杉林區、前金區、新興區等4處輔具便利站，累計高雄市達34處輔具站點。此外，高雄市政府為提供身障家庭的育幼需求，特別在南、北輔具中心提供電動吸乳器、奶粉定量機、餐具助握套等育兒輔具，並配套提供使用培訓和諮詢服務，協助身障父母照顧幼兒時更加得心應手。
社會局表示，高雄身心障礙生活輔具有大量的使用需求，統計每年約有7500案的輔具補助申請，維修申請約1萬件、評估服務約2萬件，諮詢服務更超過10萬人次。社會局將持續透過普設輔具站點，以「區區有輔具站」為推動目標，讓民眾就近獲得服務，並推行輔具補助費用代償墊付機制，減輕民眾負擔。
除了增設輔具固定站點、提升服務覆蓋率，社會局亦結合巡迴專車的移動優勢，搭配5輛專業服務車，提供移動式輔具評估、適配及檢修服務；另配有1輛聽力評估車進行巡迴檢測，機動的服務模式，讓行動不便的市民無需長途奔波就能獲得專業的輔具支援，讓服務真正走進每一個角落。
輔具資源中心設有評估人員及社工等專業團隊，提供民眾評估、維修、租借等服務，中心展出常見的生活輔具如輪椅、坐墊、照護床等，歡迎民眾前來體驗試用。同時為了提升行動不便者的生活自主性，中心也提供特殊智能開關，可通過語音或手機操控電燈、電扇、電腦等居家電器。
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