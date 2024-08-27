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四重溪公共溫泉浴池將改建 打造2層樓會館村民仍免費

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
四重溪公共溫泉浴池新建築示意圖。圖／屏東縣政府提供
四重溪公共溫泉浴池新建築示意圖。圖／屏東縣政府提供

四重溪公共溫泉浴池將拆除，屏東縣政府計畫在原址重建一座新的2層樓會館，提升四重溪溫泉區泡湯環境服務品質，並帶動觀光人數。不過公共浴池已是當地許多居民每天泡湯洗浴場所，有居民擔心重建有損其權益，縣府表示，未來當地村民仍可免費使用浴池。

四重溪溫泉日治時代即開發，為台灣四大名泉之一。公共溫泉浴池歷時久遠，雖建築幾經改建，但一直都是當地居民重要的社交場所，常在辛苦一天後泡個溫泉消除疲勞，聊天聯絡感情。最早浴池是24小時不打烊，後來改為僅6時至22時開放。

現公共浴池建築1985年啟用至今已近40年，雖曾斥資重修但仍難掩老舊氣息，為了打造更優質的泡湯環境、促進地方觀光，縣府斥資1億元，重新建設浴池。目前車城鄉公所已貼出公告，公共浴池將於9月25日12時閉館進行改建。

新浴池建築為2層樓，包括浴池空間、日式景觀、木棧道工程，外型為現代日式簡約風建築，設有戶外迎賓廣場，1樓為服務大廳及女湯公共浴池，2樓為男湯公共浴池，另外設有觀景平台，並設有山林步道銜接溫泉公園。

縣府已於7月完成工程發包，預計9月底辦理動土典禮，工期預計1年半，完工後將由交旅處委由專業廠商辦理維護管理作業。交旅處長黃國維表示，新浴池完工後由縣府直接管理，不但提高泡湯品質，也能讓溫泉水資源更集中，避免浪費。

不過有在地居民擔憂新浴池完工後，免費泡湯的優惠將取消。黃國維表示，未來設籍車城鄉溫泉村居民仍然免費，另外鄉民、縣民也都有相關優惠，現仍研擬中。四重溪是屏東落山風風景特定區重要景點，可串聯周邊景點帶動觀光人潮。

四重溪公共溫泉浴池將拆除，車城鄉公所已貼出公告。記者潘奕言／攝影
四重溪公共溫泉浴池將拆除，車城鄉公所已貼出公告。記者潘奕言／攝影
四重溪公共溫泉浴池新建築示意圖。圖／屏東縣政府提供
四重溪公共溫泉浴池新建築示意圖。圖／屏東縣政府提供
四重溪公共溫泉浴池新建築示意圖。圖／屏東縣政府提供
四重溪公共溫泉浴池新建築示意圖。圖／屏東縣政府提供
四重溪公共溫泉浴池將拆除，屏東縣政府計畫在原址重建一座新的2層樓會館。記者潘奕言／攝影
四重溪公共溫泉浴池將拆除，屏東縣政府計畫在原址重建一座新的2層樓會館。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 建築 溫泉

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