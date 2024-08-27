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墾丁沙灘陽傘亂象 墾管處：將檢討

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
墾丁南灣近期被指沙灘有業者插陽傘占據情況，圖為墾丁國家公園管理處整頓前情況。圖／墾管處提供
墾丁南灣近期被指沙灘有業者插陽傘占據情況，圖為墾丁國家公園管理處整頓前情況。圖／墾管處提供

暑期旅遊勝地墾丁近期被指遊客減少，有人埋怨沙灘被在地業者插陽傘占領，且僅須年繳6千元給公部門，一周就賺回來，有業者反駁，旅遊有淡旺季、人力成本也高，勿刻意「黑化」。墾丁國家公園管理處回應，近期邀屏縣府、業者檢討現行沙灘招租契約內容，確保環境景觀、保障遊客權益。

近日網友熱議墾丁沙灘被陽傘占領亂象，墾管處解釋，業者皆不可強迫租傘，或驅趕未租傘遊客，南灣遊憩區沙灘分4區，分別為業者招租使用3個區和非營運區，保留給遊客自由使用陽傘處接近南灣遊客服務中心、南灣停車場；白砂地區僅5名業者，有協調沙灘畫分5區，每名業者分配1處經營，白砂中央海景最佳部分，保留給遊客自由使用。

墾丁南灣的水上活動及陽傘出租業者，1年以6千元權利金租用沙灘，遭外界質疑一周賺回來。潘姓業者不滿說，墾丁1年頂多4個月旅遊季，平日也要維護環境，颱風過後垃圾、漂流木都是人力搬運，從業人員還要考救生員、水上摩托車證照，都是成本，「我們合法跟政府簽訂契約，網路上卻刻意黑化墾丁」，真的太過分了。

墾管處解釋，權利金訂定參考國有財產出租辦法與高雄餐飲大學整合協調建議，1期合約兩年，近期再針對現行沙灘招租契約內容，邀相關單位檢討。

此外，屏東縣恆春鎮水蛙窟社區理事長林姓男子等人，遭控在墾丁國家公園特別景觀保護區內龍磐公園、水蛙窟草原，涉經營沙灘車，還破壞木柵欄、招攬遊客夜賞梅花鹿半年多就2688次，造成地貌嚴重損害，檢方依違反國家公園法、妨害公務等罪起訴，不過屏東地院認為，案發地點地貌裸露主因長時間遊客駕駛沙灘車進入，不能用這次數證明造成嚴重損害，檢方舉證不足，應屬行政罰，近日判無罪。

屏檢表示，判決對法律解釋方式與檢方立場不同，會再上訴。墾管處指出，此案仍受行政罰制裁，會針對從事沙灘車的遊客，每人每次罰款3千元。

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