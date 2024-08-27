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高雄機場拚升級 民代籲增國際航班

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄國際航空站1965年啟用至今，近年陸續整修內部空間，仍面臨建築老舊與空間不足等問題，預計明年展開新航廈施工。記者徐白櫻／攝影
高雄國際航空站1965年啟用至今，近年陸續整修內部空間，仍面臨建築老舊與空間不足等問題，預計明年展開新航廈施工。記者徐白櫻／攝影

高雄國際機場旅客數僅次於桃園國際機場，虎航宣布今年冬季將新開高雄至日本岡山航線，但航廈空間不足加上建物老舊、轉乘便利性被詬病，立委指出，高雄機場26個航點、每周310航班，遠不及桃園機場93個航點、2105個航班，高雄人口已經被台中超越，機場急起直追，市府應爭取更多國際航班

觀光局表示，高市府近年積極參展及辦觀光推廣會，9、10月到韓國、越南行銷，與大型組團旅行社合作、爭取國際線包機，另提供獎勵旅遊補助。高雄航空站指出，明年斥資880億元興建新航廈，2030年前完成第1期工程。

2019年疫情前，高雄機場旅客量達749萬人次，去年恢復至425萬人次。高雄人口7年前被台中超越，台中285萬餘人、高雄273萬餘人，人口落差持續。

立委柯志恩說，台中推動國際機場門戶計畫，今夏航班比去年同期增加81％，全國機場成長第一。高雄是南部重要門戶，但多數國際觀光客來台，首選是桃園。柯建議，國際航班少是航空公司考量市場需求和營運成本，但對城市經營、爭取國際觀光和振興經濟極為不利，希望高市府與中央協調，爭取更多國際航班，便利中南部民眾出國。

「高雄班機少、機票又貴！」鄭姓市民說，從高雄到東京成田機場條件比桃園差很多，同家廉航，貴3千多元，還被日本導遊調侃「高雄小港機場等級無法算國際機場」。

為改善高雄機場環境，民航局將斥資880億元，在原本269公頃機場面積中，擴增92.2公頃新航廈，機場年容量增為1650萬人次。高雄航空站指出，新航廈採「先建後拆」，第一期建國際、國內共用新航廈，新設轉運中心銜接新舊航廈；第二期預計從2033年至2040年施工，拆除舊航廈。

國際航班 新航 桃園機場

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