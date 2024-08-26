快訊

澤倫斯基回應俄國空襲 克宮大方認就是要打能源基礎設施

超萌「偶泥」貓依偎甲仙大橋 陳其邁曬照推廣甲仙芋筍節

中央社／ 高雄26日電
高雄市長陳其邁今天在社群網站臉書貼出期間限定、依偎在甲仙大橋的裝置藝術「偶泥」貓咪照，推廣將在31日登場的「甲仙芋筍節」，邀民眾到甲仙區遊玩、合照打卡。圖／截自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今天在社群網站臉書貼出期間限定、依偎在甲仙大橋的裝置藝術「偶泥」貓咪照，推廣將在31日登場的「甲仙芋筍節」，邀民眾到甲仙區遊玩、合照打卡。圖／截自陳其邁臉書

高雄市陳其邁今天在社群網站臉書（Facebook）貼出期間限定、依偎在甲仙大橋的裝置藝術「偶泥」貓咪照，推廣將在31日登場的「甲仙芋筍節」，邀民眾到甲仙區遊玩、合照打卡。

「這麼可愛，不來打卡都很難」，陳其邁貼出數張白色、紫色和黃色相間的芋筍貓造型「偶泥」照，靜靜駐足甲仙大橋旁，在翠綠山巒間，顯得可愛又亮眼，「超大的偶泥，名字意思是在甲仙芋筍節『偶』想遇見『泥』」，甲仙大橋偶泥展期自24日到9月8日。

陳其邁表示，甲仙芋筍節31日上午9時到下午5時在甲仙大橋旁廣場及甲仙國民小學（甲仙忠孝路與文化路交接處）舉行，除特色芋筍料理，還有消暑戲水氣墊樂園、質感風格市集及小農手作，邀民眾屆時在巷弄間捕捉各種可愛景色，盡情感受紫色山城獨特魅力。

貓咪 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

影／後悔罷韓？ 邱議瑩喊「川伯錯了」：高雄人後悔一開始投錯人

與陳其邁搶江蕙復出首攻蛋 蔣萬安：二姐匹配這歷史時刻

影／海洋派對大港造筏 陳其邁揚言奪冠「不會翻船」仍輸邱議瑩

2026高市長綠營5搶1 陳其邁：想選的人要有好政策

相關新聞

台積電高雄未來用地竟有重千磅未爆彈！官方說話了：日據時代常被轟炸

台積電楠梓科學園區前身為高雄煉油廠，現正進行P1、P2廠施工中。今天傳出煉油廠西區發現重達1千磅疑二戰時期的未爆彈的彈藥...

墾丁沙灘占滿陽傘、高物價掀議！墾管處再出手：不分平假日巡查、糾正占用

暑假是墾丁旅遊旺季，但墾丁接連因高物價、沙灘遭陽傘占用等引發熱議。墾丁國家公園管理處今再度偕同警方在沙灘巡查，墾管處強調...

超萌「偶泥」貓依偎甲仙大橋 陳其邁曬照推廣甲仙芋筍節

高雄市長陳其邁今天在社群網站臉書（Facebook）貼出期間限定、依偎在甲仙大橋的裝置藝術「偶泥」貓咪照，推廣將在31日...

屏縣集團婚禮30對名額即起報名 10月20日屏東書院甜蜜登場

屏東縣113年集團婚禮將在屏東書院園區熱鬧登場，今年限量名額30對新人，除贈送萬元提貨券、婚紗造型服務外，縣長周春米今在...

台灣文博會澎湖館仙境夢游移師台南 蕭副總統參觀

2024台灣文博會澎湖館「仙境夢游」配合「寶島百面」主題，今天首度移師至大台南會展中心展出，盼以文學共話澎湖。副總統蕭美...

「2024高雄海洋派對」落幕 9天湧入42.5萬人次

「2024高雄海洋派對」昨天落幕，已邁入第4年舉辦的高雄海洋派對今年結合陸海空多項活動，為期9天引起熱烈迴響，市府今天統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。