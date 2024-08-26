超萌「偶泥」貓依偎甲仙大橋 陳其邁曬照推廣甲仙芋筍節

高雄市長陳其邁今天在社群網站臉書（Facebook）貼出期間限定、依偎在甲仙大橋的裝置藝術「偶泥」貓咪照，推廣將在31日登場的「甲仙芋筍節」，邀民眾到甲仙區遊玩、合照打卡。

「這麼可愛，不來打卡都很難」，陳其邁貼出數張白色、紫色和黃色相間的芋筍貓造型「偶泥」照，靜靜駐足甲仙大橋旁，在翠綠山巒間，顯得可愛又亮眼，「超大的偶泥，名字意思是在甲仙芋筍節『偶』想遇見『泥』」，甲仙大橋偶泥展期自24日到9月8日。

陳其邁表示，甲仙芋筍節31日上午9時到下午5時在甲仙大橋旁廣場及甲仙國民小學（甲仙忠孝路與文化路交接處）舉行，除特色芋筍料理，還有消暑戲水氣墊樂園、質感風格市集及小農手作，邀民眾屆時在巷弄間捕捉各種可愛景色，盡情感受紫色山城獨特魅力。