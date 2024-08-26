屏縣集團婚禮30對名額即起報名 10月20日屏東書院甜蜜登場

屏東縣113年集團婚禮將在屏東書院園區熱鬧登場，今年限量名額30對新人，除贈送萬元提貨券、婚紗造型服務外，縣長周春米今在記者會宣布加碼，10月20日當天抽出「日本東京、韓國首爾」雙人來回蜜月機票及總價值8萬元的抽獎家電禮，為新人們帶來專屬於屏東滿滿的祝福。

縣長周春米表示，為了鼓勵年輕人結婚、生育，屏東縣政府團隊擔負起「神隊友」角色，提供包括孕婦產檢交通補助、到宅母嬰照顧月嫂服務、育兒津貼等福利措施，減輕父母養兒開銷負擔，強化父母更敢生養的信心，可以更無後顧之憂地為事業和家庭打拚。

周春米說，今年屏東集團婚禮以「幸福嫁到 希望城市」為主題，地點在屏東書院園區舉辦，園區綠意盎然、書香氣息濃厚，讓新人們在古色古香的屏東書院互定終身、結為連理，留下專屬於屏東浪漫與獨家記憶。

屏縣府民政處表示，每年集團結婚受青睞，往往報名即秒殺，今年限量名額30對新人，只要有一方新人設籍於屏東縣，並需在今年6月1日至集團婚禮當日（含10月20日）完成結婚登記者，即可報名本次活動，並可獲萬元提貨券及抽獎資格。

屏東縣集團婚禮即日起採線上報名，縣府指出，有意願參與活動的準新人請於線上填寫表單，活動報名熱絡，想參加的新人手腳要快，額滿為止。活動詳情可上民政處官網查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134。