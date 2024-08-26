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墾丁沙灘占滿陽傘、高物價掀議！墾管處再出手：不分平假日巡查、糾正占用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁南灣沙灘整頓後現況。記者劉星君／翻攝
墾丁南灣沙灘整頓後現況。記者劉星君／翻攝

暑假是墾丁旅遊旺季，但墾丁接連因高物價、沙灘遭陽傘占用等引發熱議。墾丁國家公園管理處今再度偕同警方在沙灘巡查，墾管處強調，已針對網友提供檢舉照片，進行調查，一旦查獲不遵守規定業者，將立即依契約開罰、甚至終止契約合作，絕不寬貸。

墾管處表示，近期將邀集屏東縣政府、相關業者，針對現行沙灘招租契約內容，包含業者經營區域範圍全面檢討，並參採國際知名海灘的管理方式，檢討畫設的空間區塊，確保環境景觀 並保障遊客權益。

墾管處指出，墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘分4區，分別為業者招租使用A、B、C區及非營運區；目前保留給遊客自由使用陽傘的沙灘空間，地點接近南灣遊客服務中心、南灣停車場。業者除附有經營外，亦應負責全區沙灘的清潔工作，會積極督促業者遵守契約，若遇有違法立即開罰，以保障遊客權益。

白砂地區僅5名業者，雖無簽訂合約。為明確各自營業範圍避免爭執，墾管處在2020年協調，沙灘南北2側畫分5區，每名業者分配一區經營。白砂中央海景最佳部份則保留為遊客自由使用區域；不論是否簽訂契約，業者皆不可強迫租傘，或未租傘而驅趕遊客，且須負責沙灘清潔。然契約也規定遊客若欲於營業區插傘，業者可指引其於遊客區插傘。

墾管處表示，白砂及船帆石皆在晚上遊客離開後將傘移出沙灘。南灣沙灘比照辦理，民眾拍到部份收束陽傘立於沙灘，仍因南灣沙灘範圍廣大且無明顯地標，為明確定位而留置傘枝。否則次日各業者將因分區位置不明發生爭端，徒爭管理困擾；不論定位或營業用的傘枝，契約規定間距2.5公尺，須直線排列，每6頂傘至少保留3公尺通道以供通行。拖曳車通行通道則為10公尺。南灣傘枝排列已較簽約前整齊，南灣定位傘枝，對景觀影響不大，亦請民眾瞭解，墾管處在管理須保有彈性。

屏東縣府消保官指出，今年暑假目前尚未接獲墾丁旅遊消費爭議案。自從2017年墾丁大街滷味標價事件後，經輔導後，要求業者要將標價資訊公開揭露清楚；另外房價部分，依照旅館管理規則訂定，目前未收到相關消費爭議案；屏縣府交旅處表示，希望大家平衡看問題，屏東在地觀光業者努力提升品質。

墾丁南灣沙灘陽傘整頓前情況。圖／墾管處提供
墾丁南灣沙灘陽傘整頓前情況。圖／墾管處提供
墾丁南灣沙灘陽傘整頓前情況。圖／墾管處提供
墾丁南灣沙灘陽傘整頓前情況。圖／墾管處提供

墾丁 墾管處 屏東縣政府 沙灘 消保官

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