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選後補助款用途掀議！高雄2立委捐助弱勢學生、1里長連5屆捐家扶中心

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委李昆澤（左三）常現身公益慈善活動，圖為他3年前捐10萬元給高雄市身心障礙團體聯合總會的照片。圖／取自李昆澤臉書
立委李昆澤（左三）常現身公益慈善活動，圖為他3年前捐10萬元給高雄市身心障礙團體聯合總會的照片。圖／取自李昆澤臉書

民眾黨主席柯文哲用4300萬元選舉補助款買商辦，引發外界討論。高雄市民進黨籍立委賴瑞隆、李昆澤選擇用補助款捐助弱勢學童或發獎學金。此外，前鎮區鎮東里長蔡川士連續5屆，共捐28萬元選舉補助款給家扶中心，更會購買烏魚、水蜜桃等時令水果，幫忙農漁民化解盛產壓力。

賴瑞隆今年初以12萬1064票連任成功，選後將每票30元選舉補助款、共360萬元捐給高雄市新世代教育基金會，用來當獎助學金、暑期課後輔導班及弱勢家庭急難基金。

賴瑞隆說，他出身勞工家庭，可以體會家長培育小孩讀書的心情，所以他擔任立委後開始捐助獎助學金，雖有三分之一須回繳黨中央，但他也選擇一併捐出去。

另位立委李昆澤常現身公益慈善活動，他分享，自幼是家扶中心的受扶助學童，所以長大後有能力，毅然選擇回饋社會，歷屆選舉補助款都捐出當公益；當選6屆立委，含年終獎金及選舉補助款，歷年共捐款660餘萬元幫助弱勢。

前鎮區68歲里長蔡川士從42歲開始當里長，2022年7度連任成功，當年度依循往例將每票30元的選票補助款捐給家扶中心，累計已捐28萬元。

賴瑞隆（右四）今年初以12萬1064 票連任成功，選後捐出360萬元選舉補助款給高雄市新世代教育基金會運用，圖為6月頒發獎學金時候的照片。圖／本報資料照
賴瑞隆（右四）今年初以12萬1064 票連任成功，選後捐出360萬元選舉補助款給高雄市新世代教育基金會運用，圖為6月頒發獎學金時候的照片。圖／本報資料照
高雄市前鎮區鎮東里長蔡川士連續5屆，共捐出28萬選舉補助款給家扶中心，更會購買烏魚、水蜜桃等時令水果，幫忙農漁民化解盛產壓力。圖／本報資料照
高雄市前鎮區鎮東里長蔡川士連續5屆，共捐出28萬選舉補助款給家扶中心，更會購買烏魚、水蜜桃等時令水果，幫忙農漁民化解盛產壓力。圖／本報資料照

公益 家扶中心 捐款 選舉補助款 高雄市

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