「2024高雄海洋派對」落幕 9天湧入42.5萬人次

「2024高雄海洋派對」昨天落幕，已邁入第4年舉辦的高雄海洋派對今年結合陸海空多項活動，為期9天引起熱烈迴響，市府今天統計，9天吸引42.5萬人次朝聖，也帶來逾10億元的觀光效益。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，今年的海洋派對活動，周邊大港倉及駁二藝術特區也有各式各樣的市集和活動，如大港倉市集、台日大港水果祭等。9天活動共吸引42.5萬人次，並帶來逾新台幣10億元的觀光效益。

2024高雄海洋派對第1週有受親子歡迎的「水花樂園」親水氣墊遊具，及20多艘遊艇重帆齊聚的「海派遊艇展」和「海派漫遊遊艇體驗」等活動，首個週末即吸引逾17萬人潮，最後一個週末登場的「大港造筏」則吸引逾100隊伍報名。

此外，今年海洋派對還有首次來台演出的法國水上飛板秀，2天演出吸引數萬人次到場觀賞。而全新打造的4座親水充氣遊具，9天活動場場客滿。另外，活動期間海派遊艇展的賞船體驗、免費供小朋友換裝與遊艇打卡合照，均大受歡迎。

高雄市海洋局表示，2024高雄海洋派對25日落幕，期待未來繼續突破創新，推出更有趣的活動內容。對於喜愛水上活動者，仍可就近到愛河灣水樂園遊玩，將持續提供市民付費親水遊憩服務。