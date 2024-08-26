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參訪屏東鳳梨葉取纖機 農業部長陳駿季：全株利用是典範

中央社／ 屏東縣26日電

農業部力拚2040年達農業淨零，農業剩餘資材循環再利用更顯重要，農業部長陳駿季今天參訪屏東九如鄉農會鳳梨葉自動纖維抽取機並表示，全株充分運用是典範。

屏東鳳梨種植面積逾3000公頃，是全台第1大產地，以往鳳梨葉都是做為肥料，利用鳳梨纖維具有韌性、彈性且涼爽的特性，農糧署以特別預算補助屏東縣九如鄉農會設置鳳梨葉自動化取纖設備，目標1年處理800公噸鳳梨葉，產出8公噸纖維，可製作袋子、衣帽等。

陳駿季今天前往參訪並表示，農業部力拚2040年達農業淨零，比台灣訂出2050淨零轉型提早10年，首要解決就是農業剩餘資材歸零；目前每年產生約600萬噸農業剩餘資材，其中500萬噸為生物性，過去都是做為堆肥，另外非生物性的有農膜及地膜等塑膠類，因為有帶土壤回收廠也不收。

陳駿季指出，農業部近年推動農業剩餘資材再利用，可以能源化、資源化、材料化；而在植物部分，有很多含有纖維類果樹可以運用，如鳳梨葉可以抽纖維、鳳梨梗可以抽鳳梨酵素、果皮渣可以堆肥利用，將鳳梨近全株運用是為典範。

另外，九如鄉農會向陳駿季表示盼擴大產線。陳駿季說，剩餘資源再利用前端技術是一件事情，後端產品開發跟營運模式建構才重要，可透過策略聯盟或媒合國家發展委員會國發基金輔助。

屏東縣 農會 農業部 陳駿季 鳳梨

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