陽傘占沙灘、物價高掀議！學者指墾丁反映國旅現象：應考量旅客要什麼

墾丁近期因陽傘占用沙灘、物價高等問題引發熱議。屏東縣政府呼籲平衡看待墾丁旅遊問題；學者說，墾丁反映國旅普遍現象，應通盤考量「旅客要什麼」，全方位提升旅遊品質。

暑假為墾丁旅遊旺季，今年表現卻不若以往，屏東縣政府交通旅遊處指出，受出國潮與氣候影響，墾丁平日平均住房率僅約5至6成、假日約7至8成。

網路近期熱議墾丁多起事件，包括陽傘業者占用沙灘，驅逐自備帳篷遊客；網紅買燒烤店櫛瓜，6片要價新台幣100元；經營逾20載美式餐廳，不敵缺工與觀光景氣退場；以及網友評論去墾丁不如去沖繩等話題。

屏東縣政府書面回覆中央社記者，就陽傘占領沙灘一事，將向墾丁國家公園管理處了解；有關墾丁大街傳言物價高，若屬實建議消費者可循消費者保護專線，向縣府消保官反映，縣府會依陳述內容查明。

此外，屏東縣政府指出，為吸引遊客到訪，縣府開發觀光景點，也建設相關服務系統，如觀光廊道石門古戰場、牡丹、旭海、九棚等多個旅遊資訊站及出火地質公園，並辦理如「風域季」、「就是日常」，或年底的落山風藝術季、四重溪溫泉季、半島歌謠季等大型策展及活動。

縣府表示，墾丁屬具知名度景點，近期頻受網友負評，希望能夠平衡看待問題，屏東所有在地觀光業者都很努力提升品質，包含職能改善與精進。負評報導對業者是很大的傷害，希望能讓業者在公平環境下競爭。

開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評告訴中央社記者，不論是陽傘或櫛瓜事件，檢討墾丁的方式都過於單一，改善應通盤考量「旅客要什麼」，從購物內容、價格、美食，仍至旅遊街區行走體驗都得取得遊客信任。若服務好、食物口味好、具有特色，不同等級花費都能有不同享受價值，遊客自然覺得錢花得有理。

楊勝評指出，檢討國旅單獨針對墾丁不公平，每個景點都面臨相同問題，但這是一個改變機會，公私應合作通盤調整，政府提出公共政策、業者配合，可以成立一個包含政府、業者、在地專家或學者的組織，全方位提升旅遊品質。墾丁可以起帶頭效果，成為一個示範點。

對於沖繩與墾丁的比較，楊勝評說，「拿國外跟國內比有失公允」，出國是體驗別國生活，本來就很有趣，在自己國家旅遊則相對沒新鮮感，國旅應不斷發展，每年要改變作出新感受，才會再訪。