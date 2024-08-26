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2024高雄大港造筏競賽落幕 2天吸引逾10萬人次

中央社／ 高雄26日電

2024高雄海洋派對的大港造筏競賽昨天在大港橋水域進行第2天賽程，競爭更加激烈，選手船筏解體畫面仍不時上演，熱鬧有趣。根據交通局統計，2天活動吸引10萬人次造訪，成功創造話題。

大港造筏競賽昨天在大港橋水域進行第2天賽程，50隊伍競爭激烈。高雄市交通局統計，2天活動吸引10萬人次造訪大港橋、線上直播平台逾20萬人次觀賞。

高雄市運發局今天新聞稿表示，昨天第2天賽程結果，由「義大戲湖水上咖啡」、「應戰龍之未必想知道藍隊」及「鄭孟洳服務處B」取得乘風破浪獎（競速組）前3名；「Pumpkin Power粉奇怪龍舟俱樂部」、「應戰龍之未必想知道藍隊」及「浩展翔起，鷹牧知道」獲得創意造型獎前3名。

此外，第1天比賽結果，「乘風破浪獎」冠軍「鮮奇樂」、亞軍「滑到塞納河」、季軍「老師說的都隊」、優選「水上鋼鐵人在戲湖」、「今天攔到船了嗎」。

第1天「創意造型獎」冠軍「左營高中蓮潭樂水」、亞軍「溪哈-夏嚇叫」、季軍「FRM台灣獼猴隊-瘋狂飛馬號」、優選「老師說的都隊」、「小心夾手股份有限公司」；「環保永續獎」不分名次得獎的是「龜龜不免號」、「那啥科技-Nazar」、「同心協力」、「失落筏客」。

運發局指出，延續今年2月高雄市政府「愛河創意造筏大賽」話題熱潮，這次規模更大、參賽組別倍數成長、獎金更高，活動移師大港橋，與愛河灣相比有著截然不同的水岸風景，民眾踴躍發揮創意，創造出專屬自己的暑期造筏經驗。

依據交通局智運中心周邊路況顯示，昨日下午5時高雄海洋派對周邊即時場內人數2萬813人，較一般假日增加69.1%，顯示市民踴躍參加，因民眾配合交通管制，駁二及愛河灣周邊道路車流及車速正常，2天活動圓滿完成。

愛河 高雄市

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