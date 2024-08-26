墾丁南灣沙灘架傘年繳6千1周回本？ 業者不平：被汙名化

墾丁近期成為討論焦點，住房率下滑、沙灘被業者插傘占領。為管理墾管處要求業者年繳6000元，卻被網譏「一周就賺回來」？業者憤憤不平。

墾管處表示，各遊憩沙灘皆有規範業者，不得以陽傘強占沙灘。有鑒於沙灘亂象，去年在高雄餐旅大學輔導，進行制度化管理，並訂契約，基於使用者付費原則，須年繳6000元給管理處（費用併同水上摩托車及陽傘2項）；但，管理處有預留遊客使用陽傘的空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。

有網友認為一年繳交的權利金6000元，一周就賺回來？南灣水上活動潘姓業者不滿說，墾丁旅遊有淡旺季，一年頂多只能做4個月，10月過後有落山風，平日也要維護沙灘環境，颱風過後，垃圾，漂流木出現，「這些都是用人力搬運，不是用機器」，沙灘溫度高溫4、50度，工作人員也要考取救生員、水上摩托車證照，這些都是成本，他們合法跟政府簽訂契約，網路上卻刻意「黑化墾丁」、「真的太過分了」。

墾丁國家公園各沙灘皆有水上活動業者經營水上活動、租用陽傘服務。但因沒有規範陽傘樣式及顏色，不同業者製作陽傘顏色五花八門，多年來被民眾詬病雜亂。墾管處在2018年統一南灣、白砂及船帆石三個沙灘陽傘顏色及樣式，為使規範速落實，協助南灣業者統一製作深藍色陽傘，約束船帆石及白砂業者陽傘顏色為白色。

沙灘管理模式，以南灣沙灘來說，沙灘上有90多家個體戶業者經營，為有效管理，去年高餐大老師輔導下，進行制度化管理並訂有契約管理南灣沙灘，去年委外公開招標，3家業者得標。

根據去年3月修訂「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」，沙灘遊憩活動範圍，分區管理，審查標準包括，提出經營計畫書、現有業者整合程度、經營業者內部規範等。取得經營權業者應於簽約前繳交履約保證金三萬元；取得經營權業者應於簽約前繳交營運權利金，經營水上摩托車，每年4000元。經營陽傘承租，每年2000元。經營水上摩托車與陽傘，每年6000元。

墾管處表示，相關金額本次契约期間為2年，屆時再檢討契約內容；管理處亦預留遊客使用陽傘空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者亦不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。南灣管理模式亦會推廣擴及至其他沙灘。

近日沙灘陽傘爭議，墾管處持續會同墾丁國家公園警察隊到白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，經多日勸導，已無違規脫序。