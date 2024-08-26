快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁南灣沙灘架傘年繳6千1周回本？ 業者不平：被汙名化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁南灣沙灘去年起建立管理模式，公開招標由三家業者經營。記者劉星君／翻攝
墾丁南灣沙灘去年起建立管理模式，公開招標由三家業者經營。記者劉星君／翻攝

墾丁近期成為討論焦點，住房率下滑、沙灘被業者插傘占領。為管理墾管處要求業者年繳6000元，卻被網譏「一周就賺回來」？業者憤憤不平。

墾管處表示，各遊憩沙灘皆有規範業者，不得以陽傘強占沙灘。有鑒於沙灘亂象，去年在高雄餐旅大學輔導，進行制度化管理，並訂契約，基於使用者付費原則，須年繳6000元給管理處（費用併同水上摩托車及陽傘2項）；但，管理處有預留遊客使用陽傘的空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。

有網友認為一年繳交的權利金6000元，一周就賺回來？南灣水上活動潘姓業者不滿說，墾丁旅遊有淡旺季，一年頂多只能做4個月，10月過後有落山風，平日也要維護沙灘環境，颱風過後，垃圾，漂流木出現，「這些都是用人力搬運，不是用機器」，沙灘溫度高溫4、50度，工作人員也要考取救生員、水上摩托車證照，這些都是成本，他們合法跟政府簽訂契約，網路上卻刻意「黑化墾丁」、「真的太過分了」。

墾丁國家公園各沙灘皆有水上活動業者經營水上活動、租用陽傘服務。但因沒有規範陽傘樣式及顏色，不同業者製作陽傘顏色五花八門，多年來被民眾詬病雜亂。墾管處在2018年統一南灣、白砂及船帆石三個沙灘陽傘顏色及樣式，為使規範速落實，協助南灣業者統一製作深藍色陽傘，約束船帆石及白砂業者陽傘顏色為白色。

沙灘管理模式，以南灣沙灘來說，沙灘上有90多家個體戶業者經營，為有效管理，去年高餐大老師輔導下，進行制度化管理並訂有契約管理南灣沙灘，去年委外公開招標，3家業者得標。

根據去年3月修訂「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」，沙灘遊憩活動範圍，分區管理，審查標準包括，提出經營計畫書、現有業者整合程度、經營業者內部規範等。取得經營權業者應於簽約前繳交履約保證金三萬元；取得經營權業者應於簽約前繳交營運權利金，經營水上摩托車，每年4000元。經營陽傘承租，每年2000元。經營水上摩托車與陽傘，每年6000元。

墾管處表示，相關金額本次契约期間為2年，屆時再檢討契約內容；管理處亦預留遊客使用陽傘空間，遊客亦可自行帶傘於該區使用，業者亦不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開。南灣管理模式亦會推廣擴及至其他沙灘。

近日沙灘陽傘爭議，墾管處持續會同墾丁國家公園警察隊到白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，經多日勸導，已無違規脫序。

墾丁 墾管處 沙灘

延伸閱讀

墾丁陽傘亂象…墾管處PO影片「不敢拍全景」 網紅批：水有多深？

與東南部海域火炮射擊有關？ 南迴沙灘驚見5.3米鯨鯊擱淺死亡

墾丁如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

墾管處全面巡查沙灘陽傘 業者若占用按次開罰3千元

相關新聞

墾丁南灣沙灘架傘年繳6千1周回本？ 業者不平：被汙名化

墾丁近期成為討論焦點，住房率下滑、沙灘被業者插傘占領。為管理墾管處要求業者年繳6000元，卻被網譏「一周就賺回來」？業者...

台日大港水果祭狂吸10萬人 水蜜桃、麝香葡萄受歡迎

台日大港水果祭首度移師高雄，活動首日吸引約4.5萬人次，第二天更達到5.5萬人次。高市府行政暨國際處指出，兩天活動共吸引...

左營準公托爆多項缺失 被撤銷資格

高雄左營區某準公共托嬰中心遭離職老師爆料，園方讓幼童在太陽下曝曬，許多孩童「熱到哭、發疹子」，甚至欺騙家長稱早上就開冷氣...

聯外道啟用 內門觀光園區還在蓋

高雄內門觀光休閒園區被視為壽山動物園「第二園區」，前市長陳菊時代啟動計畫，用地變更程序繁瑣，聯外橋梁紫竹橋完工啟用逾3年...

文博會屏東館 展現「屏實力」

2024台灣文博會今起在台南會展中心登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，參加地方館策展，以豐厚文化資產為出發點，引領...

綠砲轟川伯後悔說 黃文益：高雄人最怕被問「發大財沒？」

台北市副市長李四川今天在基隆提及「高雄人後悔罷韓」的言論引發綠營不滿，兼任民進黨高市黨部主委的議員黃文益表示，韓國瑜所提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。