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台日大港水果祭狂吸10萬人 水蜜桃、麝香葡萄受歡迎
台日大港水果祭首度移師高雄，活動首日吸引約4.5萬人次，第二天更達到5.5萬人次。高市府行政暨國際處指出，兩天活動共吸引10萬喜愛台日水果的人潮造訪高雄，一起在海風廣場體驗歡樂的夏日水果祭典；此活動規畫台日100家品牌參與，日本空運來台的水蜜桃、麝香葡萄及冷凍蜜柑都非常受歡迎。
台日大港水果祭（日台高雄フルーツ祭）24日、25日兩天在高雄流行音樂中心海風廣場及堤岸廊道登場，主辦單位安排高人氣KOL MASA（山下勝）、田中千繪、三原慧悟等人接力擔任一日店長，另有療癒系主廚MASA老師連現場教學水果料理，吸引粉絲排隊搶拍。昨晚壓軸登場的日本盆舞更吸引眾多遊客一起跳舞，呈現夏日祭典的歡樂氣氛。
行國處長張硯卿表示，感謝農業部、文化總會支持，此次與日本台灣交流協會合作，不僅是台日水果祭舉辦以來的最大規模，參與人數也創新高，海風廣場上充滿歡快氛圍，活動圓滿落幕，也持續深化台日友情。
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