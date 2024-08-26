台日大港水果祭狂吸10萬人 水蜜桃、麝香葡萄受歡迎

台日大港水果祭首度移師高雄，活動首日吸引約4.5萬人次，第二天更達到5.5萬人次。高市府行政暨國際處指出，兩天活動共吸引10萬喜愛台日水果的人潮造訪高雄，一起在海風廣場體驗歡樂的夏日水果祭典；此活動規畫台日100家品牌參與，日本空運來台的水蜜桃、麝香葡萄及冷凍蜜柑都非常受歡迎。

台日大港水果祭（日台高雄フルーツ祭）24日、25日兩天在高雄流行音樂中心海風廣場及堤岸廊道登場，主辦單位安排高人氣KOL MASA（山下勝）、田中千繪、三原慧悟等人接力擔任一日店長，另有療癒系主廚MASA老師連現場教學水果料理，吸引粉絲排隊搶拍。昨晚壓軸登場的日本盆舞更吸引眾多遊客一起跳舞，呈現夏日祭典的歡樂氣氛。