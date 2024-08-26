文博會屏東館 展現「屏實力」

2024台灣文博會今起在台南會展中心登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，參加地方館策展，以豐厚文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變。展覽空間運用山岳、海洋各式運動元素結合不同文化背景，讓民眾穿梭其中，體驗屏東軟實力，也為10月全民運動會在屏東暖身宣傳。

屏縣府文化處指出，台灣從17世紀加入全球貿易網絡，屏東便積極奔跑在國際交流賽道，呼應今年文博會主題「寶島百面」聚焦以歷史為方法的文化實踐，以「1624台灣歷史教室」為核心，屏東館展覽從有形與無形文化資產切入，從現在回溯歷史，展區化身極限運動場，突顯屏東在大航海時代歷史地位，呈現近年在文化跑道努力衝刺的成績。

文化處表示，屏東南北幅員遼闊，屏北地理環境多樣，擁有豐富人文歷史，塔加里揚社南遷、阿猴城建城與日本時代許多現代化建設，都於此區域展開，見證不同文化的對話與融合。屏南三面環海，是國際交流重要場域，羅妹號事件、牡丹社事件、恆春建城等，牽涉多族群的重大事件發生於此，發展豐富多元文化資產。

屏東館以「屏北」、「屏南」地域特徵與極限運動場為概念，四個主題，從17世紀屏東發展史到近幾年縣府投入歷史場域修復工程，介紹恆春民謠文化、馬卡道文化祭、東港迎王等無形文化資產，展出至9月1日。