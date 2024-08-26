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聯外道啟用 內門觀光園區還在蓋

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄報導
高雄內門觀光休閒園區的聯外橋梁紫竹橋於2021年4月通車，橋梁串連的園區仍施工中，預計明年完工。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區的聯外橋梁紫竹橋於2021年4月通車，橋梁串連的園區仍施工中，預計明年完工。記者徐白櫻／攝影

高雄內門觀光休閒園區被視為壽山動物園「第二園區」，前市長陳菊時代啟動計畫，用地變更程序繁瑣，聯外橋梁紫竹橋完工啟用逾3年，園區仍在大興土木看不出雛型，卻被審計部查核指出，部分牆體尺寸與設計不符等工程缺失，也未研擬開園後相關大眾交通運輸配套方案，要求改善。觀光局表示，缺失均已改善，預計明年下半年開放，交通配套開園區前完成。

內門觀光休閒園區面積11.5公頃，位於內門紫竹寺對面山區，聯外道路與橋梁陸續完工。第1期前年8月動工，現進入第2期，興建迎賓噴泉雨豆樹廣場、生態探索區、水岸環湖景觀區及奇幻花園，總經費6.4億元。

第1期工程獲交通部觀光前瞻建設計畫補助1.6億元。審計部查核指，內門觀光休閒園區期能帶動山區觀光發展，惟新建工程相關作業未臻完善，且未研擬開園後大眾交通運輸配套方案。

另指出，部分牆體模板組立尺寸與契約設計圖說不符、工地安全衛生管理欠佳。施工廠商部分，分項施工計畫書未依期限送審、未經監造技師簽署、監造簽證作業未落實；交通維持指揮人員及施工圍籬護欄等部分工項契約與施工數量不符；工程契約尚乏設置太陽能板之重點檢驗項目。

「很多人都不知道那邊到底在蓋什麼！」地方鄉親說，園區預定地原本要蓋民俗技藝館，後來聽說紫竹寺以1元租給市府規畫動物園；遊客看宋江陣已無新鮮感，若有新景點對觀光有幫助。

市議員林富寶建議，希望日後經營團隊多聘雇在地人力，若地主紫竹寺有意願承接也可納入考量，園區聯外道路已完工，不過內門觀亭地區公共運輸不便，建議旗山轉運站設觀光專車，接駁遊客至內門。

觀光局回應，審計部112年查核所列待改善事項，均已完成改善。觀光休閒園區採分年分期施工，明年完工後，將交由經營廠商進駐整備，目標下半年開放試營運，可提供近距離與動物互動環境及多元遊憩體驗，可望成為東高雄觀光亮眼地標。

內門 壽山動物園

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