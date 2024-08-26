左營準公托爆多項缺失 被撤銷資格

高雄左營區某準公共托嬰中心遭離職老師爆料，園方讓幼童在太陽下曝曬，許多孩童「熱到哭、發疹子」，甚至欺騙家長稱早上就開冷氣，卻是中午才開，還把孩子放在儲物間裡，且有托育人員未獲市府核准聘用。高市府表示，已裁罰、要求業者限期改善，且6月就終止準公共托育服務契約，兩年內不得提出簽約。

社會局指出，園方一樓為幼兒園、二樓才是托嬰中心，但稽查發現，園方將孩童放在一樓幼兒園教室內，不符合社會局核准空間，還發現有一名老師雖具幼保資格，沒經市府核准聘用，已違反兒少法，已轉托17孩童。

一名前幼保老師在臉書發文指控，托嬰中心將10幾個孩童放在5坪大、沒有監視器和冷氣的「閒置儲物間」休息，園所對外稱以「蒙特梭利教育法」，但戶外課程只是將孩童混齡教學、並帶到外面曝曬長達2至3小時，嬰兒車的幼童4小時都在曬太陽，園方還讓正在學習走路的幼童赤腳走在地磚上，「像在訓練蛙人一樣」。

該老師還提供照片指出，園所中午11時室內溫度高達攝氏32度，園方卻對外謊稱早上9時就打開冷氣。

老師也說，有家長發現孩童遭曝曬後投訴，園方辯要讓小孩適應環境，且托嬰中心在2樓、幼童送托時間不一，為方便管理會才讓幼兒在1樓戶外活動或在陰涼處等待。園所還被爆多名幼童與老師都未向社會局核備，幼師實際照顧比高達1比7，超出規定的1比5。

社會局、教育局8月無預警聯合稽查2次，發現有涉及戶外活動及未開冷氣等，將專案輔導，函請園所重新檢視夏季冷氣開放時間。