兩馬夏令營 連江縣：疫情後首度大陸師生團來訪
今天有中國大陸福建省40名師生來連江縣參加「兩馬青少年文化體育夏令營」。連江縣副縣長陳冠人表示，這是COVID-19疫情後，首度有對岸師生組團來訪。
兩馬青少年文化體育夏令營舉辦多年，連江縣50名師生7月間才組團到大陸馬尾地區，進行6天5夜的文化、體育交流。
中國大陸福建省來馬祖參加夏令營的師生共40人，一行人今天下午搭乘「安麒6號」陸籍客輪抵達南竿福澳港。陳冠人偕教育處長王禮民及8所中小學校長，前往福澳港迎接。
陳冠人指出，兩馬青少年夏令營為縣府每年例行舉辦，已有多年歷史。7月間已有縣內學生前往福建省參與活動，福建省的師生今天來馬祖。這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，首度有對岸師生組團來馬祖參訪。
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