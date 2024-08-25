快訊

雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制

美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

兩馬夏令營 連江縣：疫情後首度大陸師生團來訪

中央社／ 連江縣25日電
兩馬青少年文化體育夏令營舉辦多年，中國福建省40名師生25日抵達連江縣參加，這也是COVID-19疫情後，首度有對岸師生組團來馬祖參訪。中央社
兩馬青少年文化體育夏令營舉辦多年，中國福建省40名師生25日抵達連江縣參加，這也是COVID-19疫情後，首度有對岸師生組團來馬祖參訪。中央社

今天有中國大陸福建省40名師生來連江縣參加「兩馬青少年文化體育夏令營」。連江縣副縣長陳冠人表示，這是COVID-19疫情後，首度有對岸師生組團來訪。

兩馬青少年文化體育夏令營舉辦多年，連江縣50名師生7月間才組團到大陸馬尾地區，進行6天5夜的文化、體育交流。

中國大陸福建省來馬祖參加夏令營的師生共40人，一行人今天下午搭乘「安麒6號」陸籍客輪抵達南竿福澳港。陳冠人偕教育處長王禮民及8所中小學校長，前往福澳港迎接。

陳冠人指出，兩馬青少年夏令營為縣府每年例行舉辦，已有多年歷史。7月間已有縣內學生前往福建省參與活動，福建省的師生今天來馬祖。這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，首度有對岸師生組團來馬祖參訪。

夏令營 福建 馬祖

延伸閱讀

新住民多元嘉年華 潑水祈福感謝馬祖在地鄉親

兩岸觀光旅遊破冰 交通部：已準備好隨時歡迎陸客

彰化偏鄉免費夏令營難招生 對比4鄉鎮5校報名滿招

羽球／奧運國手領軍 台東公益夏令營傳愛

相關新聞

綠砲轟川伯後悔說 黃文益：高雄人最怕被問「發大財沒？」

台北市副市長李四川今天在基隆提及「高雄人後悔罷韓」的言論引發綠營不滿，兼任民進黨高市黨部主委的議員黃文益表示，韓國瑜所提...

屏東科學園區首家廠商宇晨材料今動土 屏東子弟回鄉設廠

屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料股份有限公司，今在屏東科學園區舉行國際營運總部暨廠辦大樓動土典禮，宇晨材料公司致力研發生...

墾丁陽傘亂象…墾管處PO影片「不敢拍全景」 網紅批：水有多深？

日前有遊客反映，帶帳篷到墾丁白砂海灘，竟遭當地陽傘出租業者驅趕。墾丁國家公園管理處對外宣稱，已全面巡查轄區沙灘並對業者提出勸導，未來佔用將依《國家公園法》開罰3000元，若不改善可繼續按次處罰，並在臉書粉專PO出影片證實現況已經改善。然而，網紅Cheap爆料，墾管處PO出的影片並非全景，實際查看監視器畫面，就會發現霸佔的陽傘就還在沙灘上，痛批業者水很深，讓中央三級行政機關怕成這樣。

內門觀光休閒園區明年開園 遭審計部點名多項工程缺失

高雄內門觀光休閒園區被視為壽山動物園第二園區，聯外橋梁紫竹橋完工啟用逾2年，園區仍在大興土木看不出雛型。獲前瞻計畫補助的...

詩人醫師曾貴海追思會 總統追悼、頒褒揚令

詩人醫師曾貴海6日辭世，享壽78歲，賴清德總統南下高雄參加追思告別禮拜，頒褒揚令並追封曾貴海為國策顧問，總統不捨地說，曾...

人物開箱／墨籍Lily為愛走天涯 落腳金門像回到故鄉

墨西哥籍女子Lily隨台籍丈夫王信敦在金門金湖公有市場經營餐車，主打Lily家鄉味塔可餅，兩人在墨西哥墜入愛河，為愛走天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。