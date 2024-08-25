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台灣文博會登場 屏東館化身極限運動場「屏實力上場」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024台灣文博會將在台南登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，屏東館以豐厚的文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變的樣貌。圖／屏東縣政府文化處提供
2024台灣文博會將在台南登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，屏東館以豐厚的文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變的樣貌。圖／屏東縣政府文化處提供

2024台灣文博會將在台南登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，參加地方館策展，8月26日到9月1日在大台南會展中心3樓大員廳展出，屏東館以豐厚的文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變的樣貌。

文化處指出，台灣自17世紀加入全球貿易網絡後，屏東便積極奔跑在國際交流的賽道上，為呼應今年文博會主題「寶島百面」聚焦在以「歷史」為方法的文化實踐，以「1624台灣歷史教室」為主要核心，屏東館的展覽從有形與無形文化資產的切入，從現在回溯歷史，將展區化身為極限運動場，除突顯屏東在大航海時代的歷史地位，也呈現屏東近年來在文化跑道上努力衝刺的成績。

文化處進一步表示，屏東南北幅員遼闊，屏北地理環境多樣，擁有豐富的人文歷史，從著名的「塔加里揚社南遷」、「阿猴城建城」，以及日本時代許多現代化建設，都於此區域展開，見證了不同文化的對話與融合；屏南三面環海，壯闊海洋資源，是國際交流場域，「羅妹號事件」、「牡丹社事件」、「恆春建城」等，牽涉多族群的重大事件發生於此，發展豐富多元文化資產。

屏東館以「屏北」、「屏南」地域特徵與極限運動場為概念，分為四個展示主題，從17世紀屏東發展史到近幾年屏東縣政府積極投入歷史場域的修復工程，展現屏東文化量能，介紹恆春民謠文化、馬卡道文化祭、東港迎王等無形文化資產。

展覽空間運用山岳、海洋各式運動元素結合不同文化背景，讓民眾穿梭屏東極限領域，探索多元文化浪潮，還能下場擔任極限運動員，體驗屏東軟實力，同時也為10月全民運動會在屏東暖身宣傳。

2024台灣文博會將在台南登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，屏東館以豐厚的文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變的樣貌。圖／屏東縣政府文化處提供
2024台灣文博會將在台南登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，屏東館以豐厚的文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變的樣貌。圖／屏東縣政府文化處提供
2024台灣文博會將在台南登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，屏東館以豐厚的文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變的樣貌。圖／屏東縣政府文化處提供
2024台灣文博會將在台南登場，屏東縣政府以「屏實力上場」為主題，屏東館以豐厚的文化資產為出發點，引領觀者循著歷史軌跡，了解屏東從過去到現今演變的樣貌。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 文化資產 運動

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