南台中家扶邁入60年傳愛 2.5萬名孩子受助不少轉認養人

南台中家扶中心今60周年，扶助過無數家庭，2.5萬名孩子脫貧自立，今安排相見歡及才藝演出，不少認養人遠道而來，場面溫馨。但獎學金缺口還有3成約150萬元，呼籲大家能協助。

今天約有170認養人到場，互動闖關互相熟悉。來自澎湖的認養人朱麗禎是YouTube「超認真少年頻道」團隊成員，9歲因父親過世成為受扶助兒童，5年前也成為認養人，協助單親孩子「小駿」。

朱麗禎說，「蕭阿姨」是她的認養人，從未見過但會寫信給朱，但她總是懶得回。現今成認養人，很所認養的小朋友能回信給她，她高中時，「蕭阿姨」被裁員，無能力再認養，直到她考上台大社工系，出社會透過家扶表達想見面，但「蕭阿姨」仍婉拒，對朱麗禎考上台大且也是認養人感到非常高興。

小駿的媽媽表示，透過朱麗禎及超認真少年頻道的團隊成員的協助，讓小駿更能體諒她的辛苦，她非常感謝，而小駿也表示，謝謝認養人的協助，讓他安心念書。

「雯雯」的認養人陳先生陪伴她成長，至今16年，除書信往來，陳先生也會在節慶提供禮金祝福，點滴在心頭，「雯雯」說陳先生伉儷就像她的第二父母，見到面很興奮。

南台中家扶中心為家扶囡仔組織表演團隊，包括才藝隊「扶夢鼓隊」、「沐舞舞團」、「繪畫班」、社區「拉拉門劇團」

南台中家扶中心扶幼主委梁俊仁指出，教育是百年大計，不少企業、團體與個人，長期挹注幫助，但今年學期獎學金需求450萬元，距離目標還有三成、約150萬，盼各界匯集愛心。