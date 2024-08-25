綠砲轟川伯後悔說 黃文益：高雄人最怕被問「發大財沒？」

台北市副市長李四川今天在基隆提及「高雄人後悔罷韓」的言論引發綠營不滿，兼任民進黨高市黨部主委的議員黃文益表示，韓國瑜所提的愛情摩天輪、賽馬場、挖石油等政見沒有具體作為，反觀陳其邁爭取以台積電為核心的半導體產業鏈落腳高雄，開啟AI時代基礎，高雄市民後悔的是一開始投錯人；李四川此舉是反輔選、高級黑。

黨部主委黃文益指出，韓國瑜有關愛情摩天輪、賽馬場、挖石油、F1賽車等項政見，沒有看到具體作為；陳其邁補選上任後2年拚4年，真正爭取到台積電為核心的半導體產業鏈落腳高雄，開啟AI時代。

黃文益說，全球關注的2050淨零碳排議題，陳其邁已做好布局，透過產業淨零大聯盟，以大帶小，結合公私部門力量，符合國際對於RE100等項產品與能源規範。

韓國瑜競選時把「高雄發大財」當口號，很多人朗朗上口。黃文益說，韓主政時期，高雄人最怕被調侃「發大財沒？」，反觀現在的高雄人則是走路有風。

黃文益也質疑，「我還以為李四川副市長活在平行時空，高雄人只有後悔當初沒有一開始就選對人」。