屏東科學園區首家廠商宇晨材料今動土 屏東子弟回鄉設廠

屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料股份有限公司，今在屏東科學園區舉行國際營運總部暨廠辦大樓動土典禮，宇晨材料公司致力研發生產高導熱材料液態金屬與導熱介面材料，是全球液態金屬產品領導廠商之一，董事長林秋郎是屏東子弟，他今致詞感性說，回到家鄉投資設廠是從來沒有想過，美夢成真，預計2026年完工落成。

今天動土典禮屏東縣長周春米、國科會副主委蘇振綱、屏東立委鍾佳濱、蘇清泉與高雄立委邱議瑩出席。宇晨材料公司董事長林秋郎說，宇晨材料將投資5億元，興建國際總部暨廠辦大樓，工期兩年，預計2026年完工落成，落成後將是屏東科學園區蠻顯目地標。

林秋郎說，宇晨材料致力研發生產高導熱材料的液態金屬及導熱界面材料，供應給國內外大廠應用在半導體晶片、高速運算電腦、電競筆電、AI伺服器、電動車等產品，作為散熱或解熱用，不僅為AI產業解熱專家，亦為全球液態金屬產品領導廠商之一。

林秋郎說，在過去液態金屬及導熱界面材料都是由日商與歐美廠商壟斷全球，台灣廠商長期只能扮演代理商的角色，為加速高導熱材料領域的技術升級，近年積極與工研院、長興材料合作開發液態金屬等產品，目前已獲得不少國內外半導體晶片大廠青睞，今動土典禮達成拋磚引玉，吸引國內外全球國際大廠至屏東投資、興建設廠，促進地方產業發展。

林秋郎致詞最後感性說，他是屏東子弟，住在屏南楓港，「回到故鄉投資設廠，從來沒有想過這樣事情，今天站在舞台上，美夢成真，感到榮幸驕傲」，也希望吸引國內外，來屏東投資興建，讓屏東邁向現代化。

林秋郎也引用詩人余光中的詩「春天從高雄出發」，林秋郎說，他改編「讓高科技產業從屏東登陸，轟動南部消息，像木棉花火把，用越野賽跑般速度，一路向北方傳達，讓春天從屏東出發」。

縣長周春米說，歡迎宇晨科技進駐屏東，縣府近年積極推動產業發展，宇晨材料率先動土，意義非凡，宣示屏東發展高科技產業的決心，也歡迎企業來屏東打拼，投資屏東正當時。