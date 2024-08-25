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不滿李四川罷韓發言 議員諷「川伯太久沒有回來高雄」
台北市副市長李四川今天在基隆說，很多高雄人後悔罷免韓國瑜。高雄市民進黨菊系議員邱俊憲反擊，現任市長陳其邁的施政滿意度高達71.3％，相較過去韓國瑜曾經是倒數最後一名；「川伯是不是太久沒有回來高雄了」，為救謝國樑，妄自替高雄市民代言後悔。
基隆市長謝國樑面臨罷免危機，10月13日將投票。李四川曾任高市前市長韓國瑜執政時期副市長，今赴基隆挺謝國樑，受訪時提及，拜託基隆鄉親投不同意的票，「不然的話，往後會跟我以前的一樣（指罷韓），有很多（高雄）市民到現在才在後悔。」
民進黨議員邱俊憲指出，今年6月媒體縣市長滿意度調查中，陳其邁市長施政滿意度達71.3％，相對於當初韓國瑜當市長時，曾在縣市評比中，倒數最後一名過。從各項評比及民調上，陳其邁不只是超越韓國瑜，更是超越選舉時的藍綠支持度。
邱俊憲也說，「川伯在台北，是不是太久沒有回來高雄了？」，為了救樑（謝國樑），妄自替廣大高雄市民代言「後悔」。或許，高雄人真正後悔的是，立委改選大意，讓國民黨加上民眾黨過半，而讓韓國瑜成為一位毀憲亂政的走鐘院長。
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