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內門觀光休閒園區明年開園 遭審計部點名多項工程缺失

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導
高雄內門觀光休閒園區仍在施工中，明年完工後委外營運，目標是下半年開放試營運。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區仍在施工中，明年完工後委外營運，目標是下半年開放試營運。記者徐白櫻／攝影

高雄內門觀光休閒園區被視為壽山動物園第二園區，聯外橋梁紫竹橋完工啟用逾2年，園區仍在大興土木看不出雛型。獲前瞻計畫補助的第一期新建工程遭審計部檢討施工內容有多項缺失，且未研擬開園後相關大眾交通運輸配套方案。觀光局回應，施工缺失均已改善，園區預計明年下半年開放，交通配套會在開園前會同交通局研擬設置。

前市長陳菊任內啟動內門觀光休閒園區計畫，面積11.5公頃，位於內門紫竹寺對面，聯外道路與橋梁陸續完工。因用地變更程序繁瑣，園區第一期工程前年8月才動工，現進入第二期工程，興建迎賓噴泉雨豆樹廣場、生態探索區、水岸環湖景觀區及奇幻花園，總經費6.4億元。

第一期新建工程獲交通部「 110-111年度觀光前瞻建設計畫」補助1.6億元。審計部查核指出，內門觀光休閒園區計畫第一期計畫期能帶動山區觀光發展，惟園區新建工程相關作業未臻完善，且未研擬開園後相關大眾交通運輸配套方案，應研擬改善計畫。

報告指出，第一期工程部分牆體模板組立尺寸與契約設計圖說不符、工地安全衛生管理欠佳。施工廠商部分，分項施工計畫書未依期限送審、未經監造技師簽署、監造簽證作業未落實；交通維持指揮人員及施工圍籬護欄等部分工項契約與施工數量不符；工程契約尚乏設置太陽能板之重點檢驗項目等缺失。

觀光局表示，有關審計部112年查核「內門觀光休閒園區工程」所列待改善事項，目前均已完成改善。交通配套措施，將於開園前與交通局等相關單位研商設置。

觀光局說明，內門觀光休閒園區工程採分年分期施工，明年完工後，將交由經營廠商進駐整備，目標於下半年開放試營運，可提供近距離與動物互動環境及多元遊憩體驗，可望成為東高雄觀光亮眼地標。

高雄內門休閒園區仍在施工中，觀光局計畫在明年完工後委外營運，下半年開放試營運。記者徐白櫻／攝影
高雄內門休閒園區仍在施工中，觀光局計畫在明年完工後委外營運，下半年開放試營運。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區的聯外道路已經開闢完成，入口處與台3線與中正路接轄處，因園區尚未完工，目前沒有公車抵達，道路指引也不明顯。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區的聯外道路已經開闢完成，入口處與台3線與中正路接轄處，因園區尚未完工，目前沒有公車抵達，道路指引也不明顯。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區的聯外橋梁紫竹橋於2021年4月通車，但園區目前仍在施工中，預計明年完工。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區的聯外橋梁紫竹橋於2021年4月通車，但園區目前仍在施工中，預計明年完工。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區的聯外橋梁紫竹橋於2021年4月通車，橋梁所串連的園區目前仍在施工中，預計明年完工。記者徐白櫻／攝影
高雄內門觀光休閒園區的聯外橋梁紫竹橋於2021年4月通車，橋梁所串連的園區目前仍在施工中，預計明年完工。記者徐白櫻／攝影

內門 壽山動物園 觀光局

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