墾丁陽傘亂象…墾管處PO影片「不敢拍全景」 網紅批：水有多深？

日前有遊客反映，帶帳篷到墾丁白砂海灘，竟遭當地陽傘出租業者驅趕。墾丁國家公園管理處對外宣稱，已全面巡查轄區沙灘並對業者提出勸導，未來佔用將依《國家公園法》開罰3000元，若不改善可繼續按次處罰，並在臉書粉專PO出影片證實現況已經改善。然而，網紅Cheap爆料，墾管處PO出的影片並非全景，實際查看監視器畫面，就會發現霸佔的陽傘就還在沙灘上，痛批業者水很深，讓中央三級行政機關怕成這樣。

Cheap在臉書痛批，「墾管處真的全台最爛」，並直言「墾丁陽傘真的是全台灣最難理解的一件事」。Cheap表示，照理說沙灘是國家的，誰都可以去，但在墾丁，倘若民眾想在沙灘上野餐、曬太陽，就必須跟商家租借陽傘，沒租借陽傘，業者會要遊客閃一邊去，別擋到他們視野，然後業者的陽傘就每天24小時插在沙灘上，簡直「醜爆了」。殊不知這種事情民眾罵了幾十年，墾管處卻絲毫不為所動，「真的混吃等死」。

這陣子墾丁因為住房率慘澹、遊客帶帳篷到海灘被業者驅趕等問題，再度站上風頭。即便事發後墾管處發了新聞，內容指出「民眾反映，墾丁業者以陽傘佔用沙灘，已經進行全面巡查，並向業者提出勸導，當地現況已有改善」，Cheap卻質疑這根本是「睜眼說瞎話」。

Cheap指出，墾管處幾乎每天都會上傳沙灘影片，「那一根根的是啥？」墾管處在被民眾罵慘後，後續上傳的影片竟是小編不敢拍海灘全景，然後運鏡畏畏縮縮的，深怕鏡頭移動過大，會拍到不該拍的。Cheap透露，自己有特地去查看墾管處公開的24小時監視器畫面，發現霸佔沙灘的陽傘還在，感嘆究竟業者的水有多深，「可以讓一個『中央三級行政機關』怕成這樣」。