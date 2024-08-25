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詩人醫師曾貴海追思會 總統追悼、頒褒揚令

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
詩人醫師曾貴海6日辭世，總統賴清德昨南下高雄出席追思會，頒發褒揚令表彰曾貴海一生貢獻。記者郭韋綺／攝影
詩人醫師曾貴海6日辭世，總統賴清德昨南下高雄出席追思會，頒發褒揚令表彰曾貴海一生貢獻。記者郭韋綺／攝影

詩人醫師曾貴海6日辭世，享壽78歲，賴清德總統南下高雄參加追思告別禮拜，頒褒揚令並追封曾貴海為國策顧問，總統不捨地說，曾貴海是醫生、詩人，多年來懸壺濟世，用仁心仁術溫暖每個患者的心，醫術醫治好患者病痛，但他用文字安慰台灣人民的心。

賴清德引用曾貴海遺作「不斷地開花，不滅的夢，在某一個小小的角落，悄悄改換了世界」，讚許曾是受敬重的詩人、台灣之光，亦引用聖經「美好的仗已經打過，當跑的道路已經跑盡」做為曾醫師一生寫照，盼這段話安慰家屬，減輕傷痛。

市長陳其邁說，曾貴海於他亦師亦友，從他身上學到許多美好理念，曾醫師對高雄影響綿長，如催生衛武營都會公園、搶救高屏溪、美濃反水庫運動都見其身影。

被譽為南台灣綠色教父的曾貴海，身兼醫師、詩人、社會運動者多重身分，畢生推動台灣文學、生態環保、文化和民主運動。初中時送報紙，開啟閱讀文藝版興趣，16歲在「雄中青年」發表第一首新詩，確定日後文學書寫形式，考上高醫後大量寫詩，當醫生更投入社運。

追思禮拜現場，眾人以曾貴海的詩作追憶他，朗誦他1999年做的第一首客家詩作「夜合」，也改編演唱他的代表作「冬花夜開」，最後新古典室內樂團演奏歌曲化為千風，讓優美樂音拂去感傷，一同向他道別。

曾貴海 詩人 賴清德 醫師 陳其邁

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