人物開箱／墨籍Lily為愛走天涯 落腳金門像回到故鄉

墨西哥籍女子Lily隨台籍丈夫王信敦在金門金湖公有市場經營餐車，主打Lily家鄉味塔可餅，兩人在墨西哥墜入愛河，為愛走天涯闖蕩不少國家，因金門四面環海且民風純樸，與墨西哥相似，夫妻倆決定飄洋過海搬來金門，她說，大家熱情純樸，如同回到家鄉。

一走近夫妻倆的餐車，就會聽到墨西哥音樂與陣陣飄香的塔可餅、芝士薄餅，也成金湖公有市場的異國好味道，現場還有騎馬機跟墨西哥草帽讓民眾體驗，不少親子都喜歡順便跟夫妻學簡單的墨西哥話。

59歲王信敦是台南人，在服完兵役後，當時年僅20多歲的他，毅然背起行囊隻身前往中南美洲闖蕩，他憶起兩人的戀愛故事，當時他在墨西哥的大學教漢語，某次身體不適，到當地的貴族醫院看病，Lily是醫生秘書，溫柔又細心，讓他一見鍾情。

「後來我就常生病。」王信敦笑說，為了能經常看到Lily，他每周跑3至4次醫院，之後更是天天都到醫院報到；Lily被他的癡情所感動，兩人交往一年後，就步入婚姻，雖然相差17歲，但感情很好沒有任何代溝。

Lily家是大家族，家中有9個兄弟姊妹，幾乎每周都要聚會，他們都很喜歡他這個「外國女婿」。

「台灣男生比較優質、體貼有責任。」Lily誇讚，他們家人都在同一城市，從沒離開過家鄉，但她認識丈夫後「為愛走天涯」，兩人陸續待過加勒比海、大陸、台灣最後落腳金門，期間也生了2個男孩，從大城市到金門，感覺「反璞歸真」，金門離海邊很近、這裡很純樸，她跟孩子都很喜歡這裡。

王說，妻子很傳統顧家，很吸引他，早期他從拉丁美洲一路到巴拿馬、墨西哥等地，將近10年，過程中看過很多各國美女，但直到遇到Lily，才覺得緣分到了。