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當傑出爸爸不容易 高市模範父親協會「層層把關」：有小三者拒入會

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市模範父親協會今天表揚15名傑出父親，協會理事長黃良華表示，協會創會以來重視家庭倫理、夫妻關係，記者王昭月／攝影
高雄市模範父親協會今天表揚15名傑出父親，協會理事長黃良華表示，協會創會以來重視家庭倫理、夫妻關係，記者王昭月／攝影

高雄市模範父親協會今天表揚15名傑出父親，協會理事長黃良華表示，協會創會以來重視家庭倫理、夫妻關係，「有小三者，絕對不允許入會」，這也是協會長年累積的優良傳統。

高市模範父親協會從各界推舉的45名候選者中，經初審、訪視、複審，選出15人成為本屆傑出父親，黃良華說，獲選的父親們事業有成，樂善好施，選拔過程，規定候選人夫妻要一起接受訪視，因此「有小三的，絕對不允許進來」，這方面我們抓得很緊。

高雄市第18屆傑出父親當選名單，包括魏進坤（新發燈業董事長）、陳東進（太元企業報關行總經理）、陳喬峯（喬豐行董事長）、黃耀山（王馬企業董事長）、姜育明（金鍍工業董事長）、洪文堂（粧研工藝貿易董事長）、吳國隆（金富陞建設董事長）、陳昭宏（東龍地產總經理）、張瑞仁（立人人力資源總經理）、呂興吉（普而美實業總經理）、林琮隆（得意中華食品總經理）、朱慶福（坤福不鏽鋼董事長）、蕭竣豪（蕭記食品負責人）、簡天保（高全存企業總經理）、潘客煌（明煌油漆工程執行長）。

當選人依年齡排序，稱呼大哥、二哥、三哥，情如結拜兄弟，宛如一家。包括副市長李懷仁、議長康裕成、前議長莊啟旺、社會局長蔡宛芬都到場祝賀，康裕成致說，各屆議長每年都出席典禮，力挺模範父親協會，看到這些獲選者的事蹟很感動，這屆傑出父親平均年齡73歲，但看來其實還很年輕。

黃良華表示，協會也鼓勵成員多做公益，今年已贊助17個社會團體，善款逾150萬元。今年選出111名學生予以獎助，不乏失去父親的學子，盼以獎助代替父愛，鼓勵他們向上。

高雄市模範父親協會今天表揚15名傑出父親，協會理事長黃良華表示，協會創會以來重視家庭倫理、夫妻關係。記者王昭月／攝影
高雄市模範父親協會今天表揚15名傑出父親，協會理事長黃良華表示，協會創會以來重視家庭倫理、夫妻關係。記者王昭月／攝影
傑出父親中的「五哥」姜育明，代表致詞。記者王昭月／攝影
傑出父親中的「五哥」姜育明，代表致詞。記者王昭月／攝影
高雄模範父親協會今天表彰15名傑出父親，左二為協會理事長黃良華。記者王昭月／攝影
高雄模範父親協會今天表彰15名傑出父親，左二為協會理事長黃良華。記者王昭月／攝影

夫妻關係 高雄市

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