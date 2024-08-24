高雄多元豐收祭假日市集開幕 勞動部活絡地方拉動就業秀成果

勞動部高屏澎東分署今天在高雄巨蛋舉辦「多元豐收祭、地方生活趣」假日市集開幕活動，29家多元培力就業計畫及10家微型創業鳳凰店家聯合展售，吸引上千人到場參與，分署長郭耿華表示，這場假日市集展現輔導弱勢族群重回勞動市場，希望市集能拚出好成績。

假日市集開幕活動下午由BIK兒童街舞團、祖韻文化樂舞團拉開序幕，炒熱現場氣氛，分署長郭耿華、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文和高市勞工局長江健興一同逛攤位巡禮。

郭耿華表示，為活絡地方產業拉動就業率，勞動部投入資源推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，帶領民間團體以創新商業模式發展地方經濟，並提供弱勢就業機會，優先進用包括身心障礙、中高齡、原住民、長期失業者、二度就業婦女，3年多來協助近2000人重返就業。

郭耿華說，29家多元培力計畫單位順應綠色永續趨勢及旅遊風氣，發展出在地綠色旅遊、食農教育或循環經濟，推出精彩遊程、美食伴手禮及手作工藝等，10家微型創業鳳凰優質店家也前來聯合展售，從飲食到休閒，從時尚到育樂，老少咸宜。