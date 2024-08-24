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新住民多元嘉年華 潑水祈福感謝馬祖在地鄉親

中央社／ 連江縣24日電

新住民多元文化嘉年華今天下午於連江縣南竿鄉舉行，主辦單位盼透過活動感謝馬祖鄉親對新住民的支持與接納，並以泰國潑水節儀式與現場民眾同樂。

主辦單位指出，在今天下午登場的「魅力四射多元文化暨社會福利嘉年華」活動中，由從泰國、越南等國遠嫁到馬祖的新住民們身著華麗民俗服裝，以傳統的泰國潑水祈福儀式，迎接參加貴賓與民眾。現場小朋友則摩拳擦掌，用趣味闖關換得的水槍，迫不及待享受潑水節的熱鬧氣氛。

連江縣政府副縣長陳冠人受邀致詞時表示，不管新住民來自何方「現在都是馬祖人」，期盼新住民在馬祖落地生根後，培育出下一代，能擔任馬祖與父母原生國籍間的橋梁。

活動主辦單位連江縣新移民女性關懷協會理事長梁燕林告訴中央社記者，連江縣新住民總人口數為626人，其中原籍中國大陸為549人，占全體的87.69%；原籍越南者52人，占比為8.3%；其他原籍如緬甸、印尼、柬埔寨等25人，占全體的3.99%。

梁燕林今天身著家鄉中國廣西省傳統服飾致詞時指出，移民是充滿挑戰與機遇過程，相信每名新住民都在努力適應馬祖這片新天地，並用自己雙手創造美好未來。除盼透過活動表達對馬祖鄉親感謝，更希望語言、文化與生活方式的差異，成為共同成長、互相學習的寶貴財富。

她表示，新住民積極融入馬祖生活，活躍於各行各業，並活用專長投入社會貢獻。坦言在現今兩岸氛圍下，多少有點擔心遇到不友善對待，但在馬祖，鄉親們態度親切和善，並未感受到任何壓力，因此更願意在這塊土地打拚。

南竿 新住民 馬祖

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