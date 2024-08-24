影／海洋派對大港造筏 陳其邁揚言奪冠「不會翻船」仍輸邱議瑩

2024高雄海洋派對「大港造筏競賽」今天下午熱鬧登場，高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩各自組成隊伍，同組競賽。陳其邁說，這次他來報仇，有信心不會翻船。開賽後陳其邁一度落後邱議瑩，但最後雙方幾乎同時抵達，市府說，經判定邱議瑩是該組第3名、陳其邁第4名。

大港造筏競賽在今、明兩天舉行，吸引120支隊伍報名參賽，爭奪16萬總獎金，並邀請食尚玩家主持人阿松及高雄全家海神隊球星到現場同樂，除創意船隻海上競速外，周邊也設置海上遊戲區，要讓民眾這個周末在大港橋水域消暑一夏。

本次參賽隊伍來自各行各業，更是各出奇招，左營高中師生搭上最近運動賽事熱潮，打造海上漂移羽球場，獸醫團「獸醫好想告訴你」則在社群曝光大型鵝頭裝飾，搞笑命名焦頭爛「鵝」，也有計程車團隊以日常生活攔計程車作為發想，不少團隊則結合環保意識，以友善海洋動物、撿拾海廢等為主題造筏。

比賽開始前，已有隊伍早在網路上對陳其邁嗆聲，如車友團「臺灣獼猴隊」帶著海上吸塵器、火箭筒、瘋狂飛馬等特色船筏，對陳其邁喊話「麥擱輸啊」。全家海神球星余純安、胡瓏貿、唐維傑上周開始造筏工作，隊長余純安表示，年初的候看到冬日遊樂園有自力造筏活動相當有趣，愛河居然可以玩這麼有創意的活動，當下就決定一定要來參加。

陳其邁說，很多人一直嗆他「好膽別走」，他今天組成無敵艦隊，專門要找台灣獼猴隊，「上次贏了我們，這次是來報仇，我們這次一定痛宰台灣獼猴隊」，冠軍準備要拿回家，把獎金留在市政府。