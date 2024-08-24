檢舉逾期食品改標卻未收到獎金 屏縣衛生局挨批怠職回應了

有民眾投訴，2018年曾檢舉屏東縣東港鎮某食品公司，將逾期食品改標及加工，但過程中他完全沒收到屏東縣衛生局回覆，處分確定後也未收到檢舉獎金，質疑衛生局怠職。對此衛生局回應，該案件已緩起訴處分確定，因個資法保護不得對外洩漏；因未對該公司行政裁處，故無法核發檢舉獎金。

該民眾表示，他2018年檢舉後，2019年曾多次致電屏東縣衛生局詢問案情，均以偵辦中為由無法得知細節，直至2020年電詢後衛生局才告知，「此案以緩起訴結案，案情不會公佈」。

民眾質疑，食安問題攸關人民安全，不對外公布，如何知道執法過程，對犯嫌是否有適當懲處？民眾如何知道權益是否受損，向犯嫌進行求償？如此是否間接保護犯嫌免該負的社會責任？

衛生局回應，此案件已由屏東地檢署檢察官指揮偵辦，現場查獲逾期「冷凍熟龍蝦」等產品及涉逾期產品改標，並依刑事訴訟法緩起訴處分確定；縣府依食品安全衛生管理法、行政罰法第26條第3項等相關規定辦理裁處有案。

依個人資料保護法施行細則第4條第6項規定，緩起訴紀錄屬個資法保護範圍，不得對外洩漏。個資法並未賦予人民得請求公務機關提供他人個人資料的權利，且依據國家發展委員會函釋，檢舉人不得請求公務機關，查詢他人因違反行政法受裁罰法條及罰鍰金額等個人資料。

該民眾也質疑此案件並未收到檢舉獎金，認為政府建立檢舉制度，是鼓勵民眾勇於檢舉不法情事，但這樣的結果只會降低民眾發揮正義感的意願。另檢舉民眾無法得知應得的檢舉獎金多少，是否可得到，檢舉獎金制度形同虛設。

衛生局則回應，屏東縣檢舉違反食品安全衛生案件獎勵辦法規定，檢舉獎金核發要件，為檢舉人提出檢舉的案件，經查證屬實並裁處罰鍰確定後，按「實收」罰鍰金額的20%發給獎金。

該案緩起訴處分確定，該公司向公庫支付處分金在案，故衛生局依法不再予以行政處分，所以無法核發檢舉獎金。衛生局曾於回覆檢舉人的函文中，詳述領取檢舉獎金的相關規定，及其未能領到獎金的原因。