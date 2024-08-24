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屏東跨境電商講座 培育數位青年人才鼓勵創業

中央社／ 屏東縣24日電

屏東縣政府為鼓勵青年創業並返鄉就業，推出「數位開屏–數位人才職能提升計畫」，今天舉辦首場跨境電商講座，藉由業界豐富經驗，培育數位人才。

縣府今天發布新聞稿表示，「數位開屏」首場講座，邀請知名跨境電商平台Amazon.com亞馬遜的業務拓展經理范振羽，以跨境電商為主題分享，深入探討國外市場趨勢、電商現狀、選品策略及物流金流等核心議題，講座內容除電商內容分析，現場講師也將透過現場問答，讓民眾更貼近電商市場真面目。

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，數位領域雖然發展迅速，但求職者如何培養符合市場需求的技能並深入了解數位產業現況，仍是一大挑戰。尤其在數位跨域議題上，現代職場不再侷限於單一專業領域，跨域整合能力成為求職者必備的核心競爭力。

「數位開屏」計畫正是針對需求，幫助參與者在數位技術的基礎上，拓展多元應用的視野，進一步掌握數位跨域整合的實務操作，從而提升職場競爭力。

勞青處表示，「數位開屏」系列課程及講座皆於屏東數位青創中心辦理，青創中心以實境應用、數位光影技術、智慧物聯、自媒體影音串流及數位媒體應用為核心概念，為青年提供創新創業的基地。

另外，至11月底前會陸續開設更多品牌數位行銷、數位跨域等相關課程。可關注「屏東縣青年學院」臉書（facebook）粉絲專頁。

創業 屏東縣政府 電商 青年

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